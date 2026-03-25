ECCELLENZA NAPOLETANA/ Federico II tra le migliori Università del mondo: è nella Top 100

L’Università Federico II di Napoli ottiene un altro prestigioso riconoscimento entrando a far parte della classifica della Qs World University Rankings by Subject, collocandosi tra le top 100 al mondo.

Migliori università del mondo: la Federico II di Napoli tra le top

La classifica, giunta alla sua sedicesima edizione, analizza oltre 21 mila programmi accademici di oltre 1.900 università del mondo, superando i 100 paesi complessivi, esaminando 55 discipline e cinque grandi aree di studio: arti e scienze umane, ingegneria e tecnologie, scienze della vita e medicina, scienze naturali, scienze sociali, economiche e manageriali.

L’Italia risulta ancor più rappresentata nel ranking mondiale rispetto allo scorso anno: l’edizione 2026 conta infatti 60 atenei italiani (a fronte dei 56 del 2025) che compaiono ben 769 volte all’interno della graduatoria.

A guidare la classifica tra le città italiane è Bologna, con 50 voci, ma anche Napoli riesce a distinguersi tra le eccellenze mondiali contando 31 posizioni. La Federico II si impone in particolare come “miglior materia” con Ingegneria civile e strutturale, scienze veterinarie, lettere classiche ed odontoiatra.

Un grande orgoglio per l’intera città napoletana che può contare su un vero e proprio fiore all’occhiello dell’istruzione che, ogni anno, attira migliaia di studenti in città.