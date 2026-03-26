Il Ciclone Bomba è arrivato, colpo di coda invernale e venti fortissimi: quanto durerà

Stando alle previsioni meteo, il Ciclone Bomba arrivato in Italia, darà il via ad un classico colpo di coda invernale tra forti raffiche di vento e temporali che colpiranno l’Italia da Nord a Sud anche nei prossimi giorni.

Meteo Ciclone Bomba, vento e temporali: quanto durerà

Secondo le stime de Il Meteo, il fronte norvegese, carico di massa d’aria fredda, sta avanzando dal Nord Italia alle regioni centrali e meridionali. A guidare questa traiettoria è la cosiddetta ciclogenesi esplosiva, una figura meteorologica rara, nota anche come Ciclone Bomba, che si verifica quando la pressione atmosferica al livello del mare subisce un crollo medio di almeno un millibar all’ora per 24 ore.

Il violento e rapido tracollo della pressione che sta interessando l’Alto Adriatico ha innescato una ventilazione estrema su quasi tutta la penisola, generando anche un brusco calo delle temperature massime, fino ad arrivare anche a 10 gradi in meno. Non è un caso che, per la giornata di oggi, 26 marzo, la Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo per venti molto forti e rischio mareggiate.

Anche domani, venerdì 27 marzo, vivremo condizioni ancor più spiccatamente invernali tra gelate notturne al Nord-Ovest fin sulle pianure, nevicate sui rilievi, venti di burrasca e possibili mareggiate. Nel corso del weekend delle Palme, invece, si assisterà ad un graduale miglioramento: se sabato 28 marzo vento e maltempo inizieranno ad attenuarsi, domenica 29 marzo dovrebbe tornare il sereno.