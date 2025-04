Si sente male e perde i sensi a 7 anni, il miracolo a Napoli: il bambino è salvo

Ancora un incubo a lieto fine a Napoli dove i carabinieri sono intervenuti per salvare un bambino di 7 anni che aveva perso i sensi ma, a causa del traffico, non riusciva a raggiungere l’ospedale.

Napoli, bambino di 7 anni salvo grazie ai carabinieri

Il piccolo si trovava in auto con una donna, la sua babysitter, che cercava in ogni modo di districarsi nel traffico per raggiungere il più velocemente possibile il pronto soccorso del Santobono di Napoli. Il bambino, infatti, si era sentito male e giaceva privo di sensi sui sedili dell’automobile.

La fortuna ha voluto che una pattuglia del nucleo radiomobile di Napoli si trovasse in zona. I carabinieri hanno fin da subito notato l’andamento nervoso dell’auto decidendo, così, di fermarla e comprendendo subito l’entità dell’emergenza.

Uno dei militari si è messo alla guida al posto della donna terrorizzata e finalmente libera di stringere il bambino tra le braccia. L’altro carabiniere è rimasto nella gazzella e, a sirene spiegate, ha iniziato a liberare la strada fino al pronto soccorso del Santobono.

In questo modo hanno potuto aggirare il traffico intenso che bloccava il percorso da via Pietro Castellini fino in via Manzoni, raggiungendo l’ospedale in pochi minuti. Qui il piccolo è stato preso in carico dai medici e curato. Per fortuna non è in pericolo di vita ma bisogna ancora accertare cosa sia accaduto. Nel frattempo sul posto è giunta anche la madre che ha voluto ringraziare i militari per l’intervento.