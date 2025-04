Italiano sorride in vista di Bologna-Napoli: un top è tornato ad allenarsi in gruppo. Chi è

Il Bologna recupera un top in vista del Napoli, ecco chi riavrà in gruppo Vincenzo Italiano

Il Bologna si prepara alla sfida di lunedì sera contro il Napoli di Antonio Conte. Per Vincenzo Italiano, la mattinata si è aperta con un sorriso, visto l’importante recupero di Santiago Castro. L’attaccante argentino sarà regolarmente in campo per il posticipo della trentunesima giornata.

Un recupero importantissimo per il tecnico del Bologna che nelle ultime settimane ha ritrovato un Riccardo Orsolini in stato di grazia (decisivo anche a Venezia sabato scorso). Italiano ha in questo momento in mano una delle rose più in forma del campionato e il sogno Champions è sempre più vivo.

Il Bologna recupera Santiago Castro in vista della sfida contro il Napoli

A riportare le ultime è il portale SOSFanta, spiegando le condizioni del calciatore e le chance di vederlo dal primo minuto lunedì sera:

“Continua a Casteldebole la preparazione del Bologna di Vincenzo Italiano, in vista della sfida prevista lunedì, quando allo Stadio Dall’Ara arriverà il Napoli di Antonio Conte. Oggi la squadra ha svolto esercitazioni tecnico-tattiche, con l’attaccante Santiago Castro che è rientrato in gruppo e che si candida dunque a rientrare in vista del big match con gli azzurri.

Buone notizie per Italiano, che ritrova Castro in vista del Napoli. L’argentino potrà fare altri allenamenti da qui a lunedì per tornare al 100% della condizione, c’è tempo. Per questo potrebbe anche giocare da titolare, il ballottaggio è con Dallinga. Visto che si gioca di lunedì, Castro al momento è leggermente favorito sull’olandese perché appunto ha tempo per fare altri allenamenti completi con il gruppo. Ma il ballottaggio rimarrà fino all’ultimo. In ogni caso, visto il recupero di oggi”.