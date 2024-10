Raccolta firme contro Pulcinella di Pesce: “Basta opere di dubbio valore artistico”

Una protesta poetica per chiedere che a Napoli non vengano più installate opere contemporanee di “dubbio valore artistico”. È l’evento organizzato dalla consigliera regionale indipendente, Maria Muscarà, per sabato 26 ottobre alle ore 13.

La protesta poetica contro Pulcinella stilizzato

Muscarà dà appuntamento a coloro che vogliano esprimere, in modo leggero e sarcastico, il proprio disappunto verso l’installazione della statua di Pulcinella stilizzato, giunto dopo l’altrettanta discussa Venere degli Stracci. “Insieme ai cittadini e ai turisti raccoglieremo ‘pensieri poetici’ ispirati dall’opera – scrive la consigliera Muscarà – Il nostro obiettivo? Consegnare queste riflessioni direttamente al Sindaco, con l’augurio che comprenda l’importanza di smettere di trasformare la nostra città in un laboratorio di esperimenti culturali di dubbio valore artistico e di sicuro valore economico”.

La raccolta firme

Contestualmente ci sarà una raccolta firme: “Invitiamo tutti a partecipare con ironia e creatività, condividendo le loro impressioni su questa installazione. Che siate amanti dell’arte contemporanea o semplici curiosi, venite a dirci cosa ne pensate! E chissà, forse tra le righe delle poesie, troveremo qualche consiglio per un’arte più vicina ai cuori dei napoletani. Vi aspettiamo numerosi per un pomeriggio di ironia e un po’ di sano sarcasmo, ma anche tanta amarezza!”.