Ad Halloween Napoli loda Gesù: l’emozionante preghiera e processione per tutta la città

Il 31 ottobre 2024 a Napoli si terrà la seconda edizione di Notte di Luce, la serata di preghiera itinerante che partirà da Piazza del Gesù per poi terminare, in processione, a Piazza del Plebiscito, diffondendo il messaggio di Cristo per le strade della città.

Notte di Luce, la grande processione a Napoli

Si tratta di uno degli eventi proposti da Il Servizio per le Nuove Forme di Evangelizzazione come momento culminante di quest’anno dedicato alla preghiera, in preparazione al Giubileo 2025. Il raduno è previsto alle ore 20 in Piazza Dante: da qui, in un “cammino di evangelizzazione” si raggiungerà Piazza del Plebiscito, dove si terrà l’Adorazione Eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Don Mimmo Battaglia.

Un’occasione preziosa per le comunità cristiane di ritrovarsi, camminare insieme, testimoniare pubblicamente la fede, lodando e pregando. Si incoraggia, a tal proposito, la preparazione di cartelloni e striscioni recanti messaggi di speranza e di fede da poter portare lungo il cammino.

“Gesù ci ha chiamati ad essere luce nel mondo, come ci ricorda il Vangelo. Questo è il momento di rispondere alla sua chiamata, di uscire dalle nostre case e dalle nostre parrocchie, per portare la luce di Cristo nel cuore della nostra città“ – si legge nell’annuncio-video dell’evento diffuso sui social.

“Il 31 ottobre vogliamo essere questa luce, non possiamo restare nascosti, dobbiamo far splendere la luce di Gesù in ogni angolo di Napoli. Perché il mondo ha bisogno di luce, per vedere la speranza che solo Gesù può dare. Ha bisogno di testimoni che camminano con lui senza paura, anche sotto la pioggia”.

“Vi invitiamo tutti alla Notte di Luce, una grande processione che illuminerà la nostra città. Ci raduniamo alle 20 in piazza Dante dove ci sarà un momento di accoglienza con canti di gioia, aspettando tutte le parrocchie della Diocesi di Napoli. Sarà presente anche il nostro Arcivescovo, Monsignor Domenico Battaglia. Con dei lumini rossi in mano e una grande croce davanti a noi, attraversando tutta via Toledo fino a piazza Plebiscito dove ci sarà un’adorazione eucaristica animata dai giovani con l’intervento dell’Arcivescovo”.