L’INTRECCIO DA SOGNO/ Hojlund al Napoli e Osimhen al Manchester United. Le ultime

Manca ancora qualche mese al mercato estivo ma i primi rumors iniziano a salire a galla. Quello del giorno è legato a Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano lascerà il Galatasaray al termine della stagione e la Premier League è pronta all’assalto sul calciatore.

Come riportato da TMW il Manchester United ha iniziato a sondare il terreno per Osimhen. I Red Devils hanno bisogno di una punta che assicuri un discreto numero di gol e per convincere il Napoli ci potrebbe essere l’inserimento nella trattativa di Rasmus Hojlund.

Hojlund a Napoli e Osimhen al Manchester United, un intreccio che farebbe tutti contenti

E’ solo chiacchiericcio pre-primaverile, ma il destino dei due attaccanti sembra essere lontano dai club che possiedono il loro cartellino. Il nigeriano a Napoli quest’estate sarà solo di passaggio, come sembra oramai essere ben noto. Per l’ex Atalanta invece, i giorni a Manchester sembrano essere agli sgoccioli, complice un rendimento troppo altalenante.

“Un’ipotesi, per ora. Ma non un’idea così peregrina almeno per due ordini di motivi. Innanzitutto perché il Napoli in estate un centravanti dovrà acquistarlo tra un Lukaku in parabola discendente e un Simeone che non vuole farsi un altro anno di panchina. E poi perché Hojlund – per status, per età, ma anche per ingaggio – è giocatore che può rientrare nei parametri del Napoli”.