Milan-Napoli sarà trasmessa gratis, la “follia” di Dazn: come guardarla

Milan-Napoli sarà trasmessa in chiaro da Dazn martedì 29 ottobre. Dazn darà infatti l’opportunità ai primi due milioni di utenti che si registreranno in tempo di poter vedere la partita in diretta tv, in chiaro e in streaming, gratis e senza la necessità di sottoscrivere uno degli abbonamenti offerti dall’emittente.

Milan-Napoli in diretta gratis su Dazn

Per vedere Milan-Napoli gratis bisogna andare sulla home page del sito di Dazn e, tra gli eventi in arrivo, cliccare sulla finestra di Milan-Napoli. A quel punto è sufficiente inserire il proprio indirizzo email ed il portale darà immediatamente riscontro: se comparirà la scritta “Il tuo abbonamento è andato a buon fine” significa che la gara sarà visibile. Ovviamente nessun costo sarà addebitato e per abbonamento si intende quello gratuito limitato esclusivamente a Milan-Napoli, inclusi pre e post partita.

Serie A in chiaro: non accadeva dal 1996

Una novità che era stata testata da Dazn già negli scorsi anni, quando – tra le altre – fu concessa la visione gratuita del Clasico tra Real Madrid e Barcellona. Da quest’anno l’iniziativa Try and Buy è stata introdotta anche in Italia, dove la Serie A non veniva trasmessa in chiara dal 1996, il millennio scorso. La partita in questione fu Juventus-Sampdoria del 13 aprile, con i doriani che vinsero in trasferta al Delle Alpi per 3 reti a 0: gol di Enrico Chiesa, David Balleri e Clarence Seedorf.