Rebus panchina, il Napoli offre 3 milioni a Pioli: sullo sfondo rimane Conte

Il Calcio Napoli prova a costruire il suo 2024/2025 in anticipo. Nell’attesa di capire in che competizione europea la squadra giocherà il prossimo anno, De Laurentiis e soci provano a gettare le basi per ritrovare la luce dopo un’annata nera. Stagione segnata dalla confusione e dal malcontento generale che ha provocato una profonda spaccatura tra società e tifosi. Il primo dubbio da sciogliere è quello legato all’allenatore, sono tanti i nomi che circolano, Conte rimane tra i favoriti, Gasperini è un’indiscrezione. Mentre in mattinata risuona forte il nome di Stefano Pioli, che in uscita del Milan cerca una nuova panchina.

Pioli si candida, De Laurentiis però riflette ancora sul prossimo allenatore del Napoli

Il sogno del presidente del Napoli, nonostante tutto, rimane Antonio Conte. Il tecnico ex Juventus e Inter tra le tante è però ancora in preda a dubbi e varie considerazioni ancora da fare prima di dare una risposta positiva o negativa al Napoli. Nel mentre gli azzurri però continuano a muoversi. In attesa di capire il futuro di Gasperini, che con la sua Atalanta potrebbe clamorosamente infilare un doblete (Europa League e Coppa Italia) il nome che tira e stuzzica è quello di Stefano Pioli. L’emiliano infatti è stato messo alla porta dal Milan dopo l’ultima deludente stagione.

Pioli è sempre stato seguito da De Laurentiis nelle annate passate, senza però mai trovare l’accordo. Secondo quanto riportato da alcune indiscrezioni, il Napoli è pronto ad offrire tre milioni a stagioni al tecnico. L’offerta è per un contratto biennale con opzione del terzo anno in caso di alcuni obiettivi da raggiungere. Il tutto però non avverrà nell’immediato, il Napoli sta sondando più strade per avere il potere finale di poter scegliere tra una serie di alternative. In ogni caso il nome del nuovo tecnico non arriverà prima della fine della stagione attuale, anzi con tutta probabilità si aspetterà dopo la finale di Europa League, nel caso in cui l’Atalanta ci arriverà.