Napoli sempre più Gasperini? Le ultime: “Trattativa spedita, le parti sono vicine”

Il Calcio Napoli pensa già alla prossima stagione. Doveva essere l’annata della consacrazione e invece è stata una grande e amara delusione per i tanti tifosi che si aspettavano tutt’altro da questo campionato e questa stagione in generale. Tre cambi di allenatore e tante incognite sul mercato, questo il film del 2024 che dovrà obbligatoriamente vedere un lieto fine quest’estate, quando gli azzurri saranno chiamati a cambiare subito registro. De Laurentiis vuole partire dalla scelta del tecnico, visto che Francesco Calzona è sempre più lontano dal rinnovo e ora come ora nella corsa alla panchina in testa sembra esserci Gian Piero Gasperini.

Gasperini vede Napoli, i contatti sono positivi

Secondo quanto riportato da TMW il tecnico dell’Atalanta sembra essere seriamente candidato alla panchina azzurra. Qualche giorno fa vi avevamo raccontato di una prima indiscrezione dove il tecnico piemontese sembrava essere il sogno nel cassetto di Aurelio De Laurentiis, sicuramente più realizzabile rispetto ad Antonio Conte che continua a chiedere uno stipendio molto alto. Il Napoli per Gian Piero Gasperini starebbe pensando ad un ingaggio di poco superiore ai 4 milioni per stagione (superando dunque il compenso attuale che il tecnico percepisce in Lombardia).

Per ora però ogni discorso sarà frenato, sia perché il Napoli vuole concentrarsi sul finale di campionato e sia perché Gasperini con la sua Atalanta si sta giocando sia il posto in Champions League in campionato, ma soprattutto la Coppa Italia e l’Europa League (dove la semifinale è oramai ad un passo dopo lo 0-3 inflitto al Liverpool all’Anfield). La trattativa dunque procede, ma servirà un ulteriore incontro con il presidente nerazzurro Percassi che per ora sembra essere l’unica figura ancora da convincere, ma ogni discorso sarà fatto solo a bocce ferme, quando sarà chiaro il futuro delle varie parti.