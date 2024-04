Tutti pazzi per il “pacchero cozze e puparulilli d”o ciummo” di Menarita: ecco (forse) il segreto

Creare un abbinamento unico tra i peperoncini verdi di fiume, prodotto della terra nei mesi più caldi, e le cozze, il frutto di mare per eccellenza: da Menarita ci sono riuscite le due simpaticissime titolari e regine di forni e fornelli Silvana D’Alessio e Sabrina Nocerino.

Menarita e la sua specialità a Km 0: “Oggi coltiviamo direttamente i prodotti”

Il ristorante pizzeria Menarita, al confine tra Ercolano e Torre del Greco, da sette anni è un punto di riferimento in provincia di Napoli per la cucina di pesce, i piatti della tradizione, l’ottima pizza “a ruota di carro” e per la qualità dei prodotti della terra. Ma Silvana e Sabrina hanno scelto di fare ancora di più: di recente, infatti, si sono cimentate nella coltivazione diretta di ortaggi e piante aromatiche in un piccolo appezzamento di terra, con un controllo in primissima persona dei processi di produzione e di cura dei prodotti.

“Proprio stamattina siamo andate a piantare, ‘puparurilli, cucuzzielli (zucchine)”, melanzane, pomodori di Sorrento, peperoni gialli e rossi”. Una fatica in più che diventa soddisfazione quando si raccolgono i risultati eccellenti di questa coltivazione di prima mano. Un legame imprescindibile con la terra ed il territorio, quello delle due giovani imprenditrici, che traspare anche dal linguaggio: “Ci piace chiamarli ‘puparulilli d”o ciummo”, come sono ben noti nelle nostre zone vesuviane e come vuole la tradizione. La stessa denominazione la utilizziamo nei nostri piatti”.

Come nasce il pacchero cozze e peperoncini verdi di fiume

Da questi prodotti e dalla fantasia delle chef escono un’infinità di freschissime ricette. Silvana racconta: “Un piatto che ha letteralmente spopolato lo scorso anno e che siamo pronte a riproporre è il pacchero con cozze e ‘puparulilli d”o ciummo’“. Un piccolo tesoro che resta conservato nei sogni gastronomici durante i mesi più freddi perché composto da ingredienti tipicamente estivi. “Abbiamo voluto provare questo abbinamento perché cozza e peperoncino verde escono in tavola nello stesso periodo – spiega Sabrina – sono amici per la pelle“.

Ma come è nato questo piatto così particolare? Quasi per caso. “Era un fuori menù. Decidemmo di sperimentare per la prima volta l’abbinamento di peperoncini verdi e cozze sulla pasta per un affezionato cliente: a pensarci ora fu quasi un azzardo – ricorda Silvana – anche perché lui, sul momento, non disse niente. Nei giorni successivi, vennero interi gruppi di persone che volevano provare questo piatto che ovviamente sul menù non c’era nemmeno: tutto merito del passaparola e della soddisfazione di quel cliente. Da quel momento lo abbiamo inserito tra i nostri piatti top: anche molti turisti ne sono rimasti estasiati”.

Ma, come già specificato, non è un piatto che si può gustare in ogni periodo: “Da maggio e per tutta l’estate c’è tempo per gustarlo. Stiamo ‘coccolando’ i nostri ‘puparurilli’ – racconta Sabrina – che sono quasi pronti per essere raccolti: suggerisco a tutti di seguirci sui nostri canali social per restare aggiornati sui fuori menù, giorno per giorno, e sulle novità del nostro orto a Km 0“. “Credo che Menarita sia l’unico posto in cui si possa mangiare un piatto del genere – precisa Silvana – perché totalmente nato dalla nostra voglia di sperimentare sapori nuovi combinando le bontà della tradizione”.

Cozze e ‘puparulilli d”o ciummo’: l’ingrediente segreto

Ma Silvana si lascia scappare qualche indiscrezione per chi volesse cimentarsi nel preparare questa bontà a casa: “Pomodori a km 0, peperoncini verdi a km 0, basilico a km 0… per le cozze ci stiamo attrezzando con uno scoglio qui fuori!” dice scherzando. Ma nemmeno troppo: il mare è davvero a quattro passi dal ristorante pizzeria di via D’Annunzio 1 ad Ercolano.

E l’ingrediente segreto? “Amore e passione!”.

Dai, seriamente… “C’è davvero un ingrediente segreto ma non ve lo dico. Se ve lo svelo che segreto è? Facciamo un gioco: venite a mangiarlo e provate ad indovinare. Vi garantisco che resterete meravigliati”. Come ogni buona maga che si rispetti, nemmeno Silvana che ai fornelli è capace di veri incantesimi ha voluto rivelare del tutto i suoi trucchi. Lasciandoci con quel languorino che si può soddisfare soltanto con l’assaggio, magari accompagnato da un buon bicchiere di vino bianco.

Menarita sforna novità: ecco la pizza ai quattro pomodori

Con le specialità a Km 0 di Menarita, però, oltre alla pasta si possono esaltare anche i sapori della pizza: “Oltre agli ortaggi abbiamo in arrivo una novità unica: abbiamo piantato una specialità di pomodoro nero“. Una vera particolarità che certamente susciterà la curiosità di molti, come ha suscitato la nostra: “Si tratta di un incrocio – spiega Sabrina – l’esterno è nero ma l’interno è verde. Il sapore è eccezionale“.

L’obiettivo è inserire nel menù stagionale una pizza ai quattro pomodori: “Quello rosso classico del piennolo, pomodorino giallo, pomodoro nero ed il pomodoro San Marzano“. Oltre alla combinazione di sapori, la pizza promette di essere uno spettacolo scenografico di colori. “Ma sono cose che puoi permetterti di sperimentare e realizzare soltanto quando hai la certezza al 100% della provenienza e della qualità dei prodotti, come riusciamo a fare grazie alle nostre produzioni dirette”.

Menarita, dove si trova e contatti

Il ristorante pizzeria Menarita si trova ad Ercolano, in via Gabriele D’Annunzio 1, a pochissimi passi dal confine con Torre del Greco. Per info e prenotazioni: 333.3738725.

Facebook: MenaRita

Instagram: menarita1