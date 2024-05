L’INDISCREZIONE/ Di Lorenzo sempre più scontento: l’addio da Napoli non è impossibile

Una delle maggiori delusioni di questa stagione del Calcio Napoli è stata data anche dal capitano Giovanni Di Lorenzo, che quest’anno è stata la brutta copia di quello amato e ammirato nelle precedenti stagioni in azzurro. Il difensore del Napoli ha pagato gli innumerevoli scontri con i vari allenatori, Calzona e Garcia su tutti. Oltre ad un rapporto con lo spogliatoio che non sembra più essere quello dell’anno scorso, complice anche divergenze con alcuni compagni in vari momenti della stagione, tra cui l’ultimo nell’intervallo di Monza.

Di Lorenzo pensa all’addio da Napoli. Il capitano non ha digerito questa stagione

A riportare l’indiscrezione è “Il Mattino“: il capitano azzurro ha vissuto una stagione complicatissima, tra ritiri, cambi d’allenatore e diversi scontri con i suoi compagni di squadra, e sta seriamente pensando di lasciare il capoluogo partenopeo. Già qualche mese fa alcune voci si stavano intensificando, con Di Lorenzo grande obiettivo di un club della Premier League. Naturalmente ogni discorso sarà rinviato a luglio, anche perché il terzino sarà uno dei protagonisti dell’Europeo in Germania dove difenderà i colori dell’Italia con Luciano Spalletti (che negli ultimi giorni ha speso belle parole per il difensore toscano durante un’intervista).

Di Lorenzo però non è l’unico azzurro che pensa all’addio. In ogni caso sarà rivoluzione totale: De Laurentiis sembra essere stato chiaro, con gli scontenti che saranno messi alla porta. Serve riorganizzare velocemente il Napoli per renderlo vincente nelle mani del prossimo allenatore. Naturalmente l’ultima parola sulla cessione di Giovanni Di Lorenzo sarà data anche da chi si siederà sulla panchina azzurra. Il difensore tatticamente è utile sia in una difesa a 4 che a 3 e dunque prima di cederlo si faranno tutte le riflessioni del caso quest’estate.