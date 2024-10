Inter-Napoli vietata ai residenti in Campania: contro il Milan non era stato così

Il prefetto di Milano Claudio Sgaraglia ha vietato la vendita dei biglietti di Inter-Calcio Napoli ai residenti in Campania. La partita è in programma al Meazza di San Siro il 10 novembre prossimo. Una decisione in controtendenza rispetto a quanto accaduto per la sfida tra i partenopei e i rossoneri disputata alla Scala del calcio lo scorso martedì 29 ottobre.

Il prefetto di Milano Sgaraglia vieta la vendita dei biglietti di Inter-Napoli ai residenti in Campania

Questa la nota del prefetto Sgaraglia, che ha vietato la visione dagli spalti del Meazza della partita tra i nerazzurri di Simone Inzaghi e i partenopei di Antonio Conte ai residenti in Campania per ragioni di ordine pubblico. Unica eccezione, i possessori di fidelity card non residenti nella regione.

“Preminenti ragioni di tutela di ordine, sicurezza e incolumità pubblica, anche per quanto riguarda tifosi in possesso della tessera di fidelizzazione ‘S.S.C Napoli’ , con l’esclusione dei residenti in Campania titolari della fidelity card della ‘F.C. Internazionale’. Vendita dei tagliandi del settore ospiti ai soli possessori di fidelity card della “S.S.C. Napoli”, sottoscritta in data antecedente al 28 ottobre 2024, non residenti nella Regione Campania”.