Meraviglia nel Napoletano, apre il Faro di Capo Miseno: è tra i sentieri più belli d’Italia

Lunedì 4 novembre, in occasione della Festa delle Forze Armate e dell’Unità Nazionale, è prevista l’apertura straordinaria del Faro di Capo Miseno, a Bacoli, solitamente chiuso al pubblico, con visite gratis nel corso della mattinata.

La Giornata dell’Unità Nazionale e delle Forze Armate è una ricorrenza celebrativa nazionale che fu istituita per commemorare la fine della prima guerra mondiale con l’entrata in vigore dell’armistizio di Villa Giusti che sancì la resa dell’impero austro-ungarico all’Italia.

Tra le iniziative messe in campo c’è l’apertura eccezionale, dalle 9:30 alle 13:00, del Faro di Capo Miseno, uno dei più antichi e belli d’Italia, raggiungibile attraverso un meraviglioso percorso dalla vista mozzafiato sul Golfo di Napoli. Un posto magico e romantico che consente di scorgere il Vesuvio, Capri, Ischia e Procida, visitabile solo in rare occasioni. Per anni, inoltre, è rimasto completamente chiuso per problemi di sicurezza.

Oltre alle visite al Faro, a Bacoli è in programma una Santa Messa presso la Chiesa di Sant’Anna, alle ore 10, seguita dal corteo con la deposizione delle due corone, una dinanzi al Monumento ai Caduti, in Villa Comunale, l’altra per i caduti in mare a marina piccola di Capo Miseno, in piazza Martiri delle Foibe (San Sossio).

Il 4 novembre i musei e parchi archeologici statali consentiranno l’accesso gratuito al pubblico in occasione della Giornata delle Forze Armate. Ad aderire all’iniziativa anche il Palazzo Reale di Napoli e la Reggia di Caserta. Si tratta di una doppia apertura a ingresso libero in quanto già il 3 novembre, in occasione della Domenica al Museo, tutti i luoghi culturali statali garantiranno le visite gratuite.