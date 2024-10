Meraviglia alla Reggia di Caserta, 2 giorni di ingressi gratis per tutti: come prenotarsi

Il 3 e il 4 novembre la Reggia di Caserta apre le porte ai visitatori regalando loro due giornate di ingressi gratis. Il sito, tramite i suoi canali ufficiali, ha reso note le modalità di prenotazione per accedere gratuitamente agli Appartamenti e al Parco Reale.

Reggia di Caserta, ingressi gratis il 3 e 4 novembre: biglietti

In occasione della Domenica al Museo del 3 novembre (l’appuntamento che si ripete ogni prima domenica del mese) e del Giorno dell’Unità Nazionale e Giornata delle Forze Armate che si celebra il 4 novembre, il celebre complesso vanvitelliano aderisce all’iniziativa del Ministero della Cultura che prevede l’ingresso con biglietto gratuito nei musei e nei parchi archeologici statali.

“Per agevolare le procedure di ritiro dei biglietti e ridurre la fila in piazza Carlo di Borbone, una quota dei biglietti è destinata alla distribuzione online sulla piattaforma TicketOne. I biglietti per la Domenica al Museo del 3 novembre saranno su TicketOne dalla mattina di lunedì 28 ottobre. I biglietti per il 4 novembre saranno su TicketOne dalla mattina di martedì 29 ottobre. Il numero massimo che ciascun account online può ritirare è pari a 5″ – si legge nella nota diffusa dalla Reggia.

L’altra parte di biglietti, invece, sarà distribuita al botteghino della Reggia, a partire dalle 8:30, direttamente nelle giornate del 3 e del 4 novembre. I tickets saranno distribuiti fino al termine della disponibilità presso la biglietteria del Museo in piazza Carlo di Borbone. Tutti i visitatori, anche i minori a partire dai 2 anni, dovranno essere muniti del titolo di accesso.

Di seguito gli orari di apertura e chiusura del complesso: Appartamenti Reali dalle 8:30 alle 19:25 con ultimo ingresso alle 18:15; Cappella Palatina dalle 8:30 alle 18:15 con ultimo accesso alle 18:10; Parco Reale dalle 8:30 alle 15:30 con ultimo accesso alle 14:30. Saranno chiusi il Giardino Inglese, il Teatro di Corte, le Sale Vanvitelli, la mostra La corona di Re Carlo di Borbone.

Disponibili i servizi di ristorazione e di noleggio bici, navetta e golf cart. Aperto anche il bookshop al piano terra dell’ala ovest del Palazzo Reale.