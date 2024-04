Un Calcio Napoli furioso, aggressivo e soprattutto piacevole. Quello finalmente visto ieri pomeriggio nella seconda frazione nella difficile sfida contro il Monza di Raffaele Palladino, sempre più sorpresa di questo campionato. Una rimonta di cuore e soprattutto di testa quella degli azzurri di Francesco Calzona. Una partita che sembrava l’ennesima delusione si è trasformata in una dolce sorpresa, con una squadra finalmente convinta dei propri mezzi. Secondo però alcuni retroscena, la reazione furiosa degli azzurri è scattata grazie ad un singolare episodio successo negli spogliatoi.

Anguissa e Di Lorenzo a strigliare il Napoli nello spogliatoio, il successo passa dalle loro parole

A riportare il retroscena è il Corriere dello Sport che nell’edizione odierna ha aperto un ampio focus sul colpo esterno degli azzurri in terra brianzola. Dopo un primo tempo da incubo, Franck Zambo Anguissa e Giovanni di Lorenzo hanno chiuso la porta dello spogliatoio e hanno parlato ai compagni. Silenzio assoluto e parola ai due (insieme a Calzona) per rimettere le cose in chiaro ed evitare l’ennesima figuraccia della stagione. Tra le varie cose dette un “Ora basta”, ripetuto più volte a voce alta dal capitano azzurro che sembra aver scosso l’intera squadra, facendo ritrovare il piglio agli azzurri che sembravano pronti alla sconfitta.

Una svolta che forse potrà essere decisiva in vista del finale di stagione, una corsa, quella degli azzurri che non concede altre pause, nella speranza di vedere passi falsi delle altre. In questa giornata a perdere punti decisivi sono stati il Bologna, l’Atalanta e la Lazio. La distanza è ancora tanta ma in caso di filotto di vittorie il Napoli può seriamente tornare a pensare all’obiettivo Champions League, che oggi sembra ancora lontano.