Ebbene si, nonostante la stagione disastrosa la SSC Napoli è ancora in piena corsa per un piazzamento europeo. Non per meriti propri, bensì grazie ai successi altrui. In quest’annata particolare per il campionato italiano, che grazie al primo posto nel ranking UEFA ha conquistato (almeno) il quinto posto in Champions League, l’ottava in classifica si qualificherà per la Conference League.

Napoli, il quindicesimo anno in Europa passa dalla Conference: lotta a due con la Fiorentina, i dettagli

L’ampliamento delle tre competizioni europee, ed i conseguenti posti in più a disposizione, hanno creato una serie di eventi favorevoli alle squadre che sognano di approdare in uno dei tornei continentali in programma la prossima stagione.

Lo sblocco dell’ottavo posto in tal senso è storia recentissima: grazie alle due finaliste di Coppa Italia Juventus ed Atalanta, che non usufruiranno dello slot destinato alle vincitrici del trofeo nazionale in virtù della qualificazione a Champions ed Europa League ottenuta tramite il campionato, il Conference League non andrà più la settima, bensì la squadra immediatamente dietro.

A quattro giornate dalla fine, Napoli e Fiorentina sono appaiate a quota 50, anche se i viola hanno una partita da recuperare contro i bergamaschi di Gasperini. Il Torino segue a 46 lunghezze, con uno svantaggio di 4 che difficilmente riuscirà a colmare in così poche partite.

Il calendario metterà di fronte azzurri e toscani al Franchi tra tre match, il 19 maggio, in un 37esimo turno che potrebbe essere decisivo. Verona, Monza e Cagliari saranno le altre avversarie dei ragazzi di Vincenzo Italiano, oltre all’Atalanta già citata, mentre i partenopei se la vedranno con Udinese, Bologna e Lecce.