Geolier, Angelina e Annalisa al mega concerto gratuito in Piazza del Plebiscito: la data e gli artisti in scaletta

Tris d’assi al concerto organizzato da Radio Italia Live, in programma il prossimo 27 giugno 2024 a Piazza del Plebiscito. L’evento sbarcherà per la prima volta a Napoli, come annunciato dal sindaco Gaetano Manfredi lo scorso aprile, nell’ambito del progetto “Napoli Città della Musica”: “Il legame di Napoli con la musica, in tutte le sue forme e oggi tramite i linguaggi contemporanei delle nuove generazioni, è indissolubile: questo grande evento di Radio Italia suggella il ruolo da protagonista della nostra città a livello nazionale e internazionale”.

Geolier, Angelina e Annalisa al mega concerto gratuito in Piazza del Plebiscito a Napoli: la data e gli artisti in scaletta

L’evento sarà organizzato da Radio Italia in collaborazione con il Comune di Napoli e sarà gratuito. In questo secondo appuntamento del 2024, tutti gli artisti del cast si esibiranno dal vivo con l’accompagnamento della Radio Italia Live Orchestra, diretta dal Maestro Bruno Santori.

Un incredibile evento che coinvolgerà alcuni tra i migliori artisti della nuova scena nostrana: saranno presenti, secondo le ultime indiscrezioni, Geolier, Annalisa, Angelina Mango, Alessandra Amoroso, Emma, Gazzelle, Ghali, Mahmood, Gianna Nannini, Noemi, The Kolors e Ultimo, che hanno preso parte all’edizione milanese svoltasi in piazza Duomo ieri 15 maggio 2024.