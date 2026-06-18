Arriva Street Food Festival, 4 giorni di specialità e musica: l’ingresso è gratis per tutti

Da giovedì 18 a domenica 21 giugno 2026, a Nocera Inferiore, prende il via Street Food Festival, una grande festa dedicata ai sapori del territorio che inonderà piazza Armando Diaz tra musica e divertimento. L’ingresso è libero e gratuito per tutti.

Street Food Festival a Nocera Inferiore: l’ingresso è gratis

La grande manifestazione è organizzata dall’Associazione I love truck in Sud, presieduta da Alan Principio, con il patrocinio del Comune di Nocera Inferiore. Per quattro giorni il cuore della città si trasformerà in un vero e proprio villaggio dei sapori all’aperto dedicato al cibo di strada. Il tutto in un’atmosfera di intrattenimento, tra musica dal vivo e animazione per cittadini, visitatori e turisti.

Passeggiando tra gli stand gastronomici, i partecipanti potranno usufruire di una ricca e variegata offerta di prelibatezze: dalle specialità di panini con carne scottona e marchigiana alle prelibatezze della cucina siciliana, passando per il cuoppo a base di frittura di pesce. A completare l’offerta culinaria una selezione esclusiva di birre artigianali direttamente dall’Oktoberfest.

Le quattro serate del festival saranno animate da un fitto programma di spettacoli. Saranno in particolare alcune cover band ad esibirsi dal vivo consentendo ai visitatori di consumare le più svariate prelibatezze a ritmo di musica.

“Siamo felici di approdare per la prima volta nella città capofila dell’Agro nocerino sarnese, dopo il grande successo ottenuto con le passate edizioni in molti centri della Regione Campania come Caserta, Ariano Irpino, Acerra e Polla. Il nostro nome I love Truck in Sud mira proprio a valorizzare le eccellenze della nostra Campania. Siamo certi che anche in una piazza importante come Nocera Inferiore sapremo riscuotere consenso e partecipazione” – dichiara Alfonso Porrino, membro dell’Associazione “I love truck in Sud”.

“Con lo Street Food Festival proseguiamo una stagione di eventi che vuole vivere la città a pieno ritmo. Piazza Diaz si conferma il centro nevralgico della nostra aggregazione: abbiamo voluto unire l’eccellenza culinaria a momenti di spettacolo per offrire ai nocerini, e ai tanti visitatori che attendiamo dai comuni limitrofi, quattro serate di assoluto divertimento e spensieratezza in un’atmosfera accogliente” – sottolinea il vicesindaco e assessore agli Eventi Giancarlo Pagliuca.

“Questo festival dimostra la capacità di Nocera Inferiore di attrarre format di successo a livello regionale. Mettere insieme buon cibo, musica dal vivo e intrattenimento significa valorizzare i nostri spazi urbani rendendoli centri dinamici di socialità, offrendo ai giovani e alle famiglie un’occasione di svago di alta qualità direttamente nel cuore della città” – continua il presidente della commissione sport ed eventi Ferdinando Padovano.

“Eventi di questa portata sono una boccata d’ossigeno e un volano straordinario per il nostro tessuto commerciale. Il festival non è solo un momento di svago, ma un’operazione di marketing territoriale che genera un importante indotto economico, attirando flussi di visitatori e accendendo i riflettori sulle potenzialità ricettive e attrattive delle nostre attività produttive” – evidenzia il presidente della Commissione Attività Produttive Mariano Fasolino.

“Crediamo fortemente nell’importanza di queste manifestazioni perché la crescita di Nocera Inferiore passa anche attraverso la sua capacità di essere attrattiva, viva e dinamica. Riempire le nostre piazze con eventi di qualità significa stimolare l’economia locale, rafforzare il senso di comunità e offrire occasioni di socialità sicure e organizzate. Invitiamo tutta la cittadinanza a partecipare a questa grande festa del gusto” – conclude il sindaco Paolo De Maio.