Cinema sotto le stelle ai Quartieri Spagnoli: oltre 2 mesi di film e ospiti d’eccezione

Dal 24 giugno prende il via l’estate di FOQUS, la fondazione situata nel cuore dei Quartieri Spagnoli, a Napoli, che darà il via ad oltre due mesi di cinema, incontri e cultura, realizzando una delle programmazioni più lunghe e articolate dell’estate partenopea.

Cinema all’aperto e ospiti internazionali ai Quartieri Spagnoli

Saranno ben tre le rassegne consecutive che animeranno gli spazi della celebre fondazione, consentendo a cittadini e visitatori di prendere parte a svariate iniziative, tra ospiti d’eccezione e film di successo, in una location suggestiva.

Dal cinema spagnolo e latinoamericano ai migliori titoli della stagione appena conclusa, fino agli appuntamenti che chiuderanno il mese di agosto, l’ex monastero diventato presidio culturale ospiterà pubblici e linguaggi differenti sotto un unico schermo.

Ad inaugurare il programma sarà, dal 24 al 28 giugno, la diciannovesima edizione de LA NUEVA OLA, il Festival del Cinema Spagnolo e Latinoamericano che dopo Roma, Genova, Prato e Napoli arriva a Napoli rappresentando da circa vent’anni uno dei principali punti di incontro tra le cinematografie della penisola iberica, dell’America Latina e il pubblico italiano.

Il festival si aprirà con la proiezione di Buen Camino, il film campione d’incassi diretto da Gennaro Nunziante con Checco Zalone e Beatriz Arjona. Sarà proprio l’attrice spagnola, madrina della serata inaugurale, a ricevere il Premio “Quartieri Spagnoli, Cuore di Napoli”, riconoscimento già assegnato nelle precedenti edizioni a Rossy De Palma e Victoria Abril e destinato a personalità che hanno contribuito a rafforzare il dialogo culturale tra Napoli e la Spagna.

La serata inaugurale del 24 giugno vedrà, inoltre, la partecipazione dell’assessore regionale al Turismo Vincenzo Maraio e dell’assessore regionale alla Cultura Onofrio Cutaia. Una presenza che richiama il valore delle relazioni culturali tra la Campania e la Spagna, delle quali il festival rappresenta da anni una delle espressioni più riconoscibili attraverso il linguaggio del cinema, in continuità con un percorso di connessioni tra territori, comunità e patrimoni culturali che trova nei cammini, nel viaggio e nelle immagini altrettanti strumenti di incontro e conoscenza.

Dal 30 giugno il testimone passerà a Estate a Corte, la storica rassegna cinematografica curata da Pietro Pizzimento, che accompagnerà il pubblico fino al 20 agosto. L’appuntamento, ormai consolidato nel panorama culturale cittadino, proporrà una selezione dei migliori film italiani e internazionali dell’ultima stagione che trovano nell’arena estiva una nuova occasione di incontro con il pubblico.

Tra i titoli più attesi figurano La Grazia di Paolo Sorrentino e Una battaglia dopo l’altra di Paul Thomas Anderson. Una proposta che conferma la vocazione della rassegna a coniugare qualità, ricerca e capacità di intercettare il cinema contemporaneo nelle sue espressioni più rilevanti.

Dal 21 agosto sarà poi Ladoc a raccogliere il testimone con Aurora-Cinema in 7 esordi, una mini rassegna articolata in sette serate consecutive dedicate ad alcune delle opere prime più significative della storia del cinema. Un viaggio attraverso film che, fin dal loro debutto, hanno rivelato sguardi destinati a lasciare un segno profondo nel linguaggio cinematografico, anticipando percorsi artistici che avrebbero influenzato generazioni di autori e spettatori.

Tre percorsi differenti, rivolti a pubblici diversi ma accomunati dalla stessa idea di cinema come occasione di incontro, partecipazione e crescita culturale, in uno dei luoghi che più hanno saputo reinterpretare il rapporto tra rigenerazione urbana e produzione culturale nel centro storico di Napoli.