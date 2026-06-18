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Caldo estremo, vietato lavorare sotto al sole. L’ordinanza in Campania: in quali casi e orari

Giu 18, 2026 - Veronica Ronza

Il presidente della Regione Campania, Roberto Fico, ha firmato un’ordinanza in materia di igiene e sanità pubblica dispondendo il divieto di lavoro per il settore agricolo, in una determinata fascia oraria, a seguito dell’arrivo del caldo.

Caldo estremo in Campania, divieto lavoro agricolo: l’ordinanza

Il provvedimento è finalizzato alla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori maggiormente esposti agli effetti delle elevate temperature estive. Il divieto di proseguire le attività lavorative entrerà in vigore dal prossimo 21 giugno e resterà efficace fino al 31 agosto 2026.

L’ordinanza (n. 1 del 17 giugno 2026) dispone l’interruzione obbligatoria delle attività lavorative nei settori agricolo, edile e affini in condizioni di esposizione prolungata al solenella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16.00, nei giorni e nelle aree in cui le mappe pubblicate dal sistema Worklimate dell’Inail, consultabili sull’apposita piattaforma online, segnalino un livello di rischio “alto” per i lavoratori esposti al sole impegnati in attività fisica intensa.

Vengono escluse dal divieto le operazioni indispensabili e urgenti necessarie al ripristino di servizi essenziali a seguito di eventi imprevedibili, nel rispetto delle norme di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Scatta anche l’obbligo per i concessionari di pubblico servizio e per le attività connesse a ragioni di pubblica utilità di adottare adeguate misure organizzative per garantire i livelli minimi delle prestazioni dei servizi pubblici essenziali.  

Con questa ordinanza interveniamo per tutelare concretamente i lavoratori agricoli, quelli del settore edile e tutti coloro che, per ragioni professionali, svolgono attività all’aperto esposti per molte ore al sole e alle alte temperature. La salute e la sicurezza dei lavoratori vengono prima di tutto. Di fronte a fenomeni climatici sempre più estremi è dovere delle istituzioni adottare misure di prevenzione efficaci per ridurre i rischi legati allo stress termico e ai colpi di calore, garantendo condizioni di lavoro più sicure nei comparti maggiormente esposti”  dichiara il presidente della Regione Campania, Roberto Fico.

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caldoDivietoordinanzaRegione Campania
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Veronica Ronza
Giornalista pubblicista, laureata in Comunicazione. Amo scrivere della mia città e dell'eccellenza che la connota da sempre