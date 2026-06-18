Maturità, Hussman e Calabresi tra incanto e fatica: chi sono i 2 giornalisti scelti per l’attualità

Sono due giornalisti gli autori scelti per i temi di attualità della prima prova scritta di italiano della Maturità 2026: si tratta di Wenke Hussman e Mario Calabresi.

Temi attualità Maturità 2026: chi sono Hussman e Calabresi

Per la Tipologia C, la prima proposta si lega ad un articolo di Wenke Husmann, dal titolo Funziona a Meraviglia, pubblicato sull’edizione del gennaio 2026 della rivista Internazionale. L’autrice è un’affermata giornalista tedesca che lavora presso il settimanale Die Zeit, uno dei più importanti in Germania.

Nel corso della sua carriera, inizialmente si è concentrata in particolar modo su approfondimenti culturali e cinema, arricchendo la sezione culturale della testata. In seguito è diventata un punto di riferimento nazionale e mondiale nel trattare temi profondi legati alla società, alla famiglia e ai rapporti umani. La traccia a lei dedicata, invita a ragionare gli studenti sul concetto di incanto e la capacità degli uomini di provare meraviglia di fronte ai fenomeni della natura.

La seconda proposta di tipologia C è un testo tratto dal libro Alzarsi all’Alba di Marco Calabresi. Un libro che, in un’epoca dominata dall’immediatezza, dalle scorciatoie e dalla comodità, riscopre il senso della fatica e la bellezza del sacrificio, della dedizione e della pazienza.

Mario Calabresi è un giornalista e scrittore italiano, direttore del quotidiano La Stampa dal 2009 al 2015 e di La Repubblica dal 2016 al 2019. Figlio del commissario Luigi Calabresi, assassinato nel 1972, è uno dei volti di spicco del giornalismo italiano.