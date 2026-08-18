Meraviglia in Campania, da Napoli a Avellino: itinerari mozzafiato a bordo dei treni storici

A partire da settembre 2026 in Campania tornano i treni storici, suggestivi convogli d’epoca che ogni fine settimana proporranno itinerari mozzafiato tra le province di Napoli, Caserta e Avellino.

Meraviglia in Campania, tornano i treni storici: itinerari da sogno

Un viaggio indietro nel tempo tra le meraviglie del territorio a bordo dei suggestivi treni storici che torneranno a viaggiare sui binari della Campania con un programma che prevede oltre 30 circolazioni nei fine settimana, dal 6 settembre al 27 dicembre, con l’obiettivo di valorizzare il territorio ed offrire esperienze slow, accessibili a tutti e legate alla storia della ferrovia

L’iniziativa è promossa dalla Regione Campania ed è realizzata mediante l’Agenzia Campana Mobilità, Infrastrutture e Reti – ACaMIR, in collaborazione con Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane e numerosi enti territoriali impegnati nella promozione e valorizzazione del turismo in Campania.

Il programma delle iniziative prevede la riconferma di numerosi itinerari di grande interesse culturale offrendo ai tanti turisti che visitano la regione l’occasione di vivere un’esperienza fuori dal tempo a bordo di convogli d’epoca.

Ci sarà l’Archeotreno che congiunge la città di Napoli con le vicine aree archeologiche di Pompei e Paestum, patrimonio dell’UNESCO, in partenza il 18 ottobre con la prima corsa. Domenica 13 settembre prenderà il via l’itinerario del Reggia Express in viaggio tra Napoli Centrale e Caserta, a pochi passi dalla Reggia.

Ad inaugurare il programma delle corse, domenica 6 settembre, sarà il Pietrarsa Express, il treno storico che collega il centro di Napoli con il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa. Oltre a questi itinerari, in partenza da Napoli Centrale sono previsti, da domenica 13 settembre, anche numerosi collegamenti da Avellino lungo la Ferrovia dell’Irpinia verso Montella, Lioni, Montemarano, Paternopoli, Taurasi, Cassano Irpino e Sant’Angelo dei Lombardi.

In queste destinazioni, al viaggio in treno a bordo di storiche automotrici, si affiancherà un servizio di bus navetta dalla stazione di arrivo verso i borghi per rendere più semplice e accessibile la fruizione del territorio e favorire una mobilità integrata al servizio del turismo locale.

Attraverso questa programmazione dedicata alla Campania i treni storici diventano strumenti di promozione turistica e culturale, capaci di mettere in relazione grandi città, borghi, paesaggi offrendo ai viaggiatori un’esperienza di viaggio accessibile ed esperienziale. La nuova stagione conferma così il ruolo del treno storico come leva di valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico campano, rafforzando il legame tra mobilità sostenibile, turismo di prossimità e riscoperta dei territori.

I biglietti sono in vendita sul sito di Trenitalia e su tutti i canali di vendita Trenitalia, inclusi l’app Trenitalia, le biglietterie di stazione, i distributori self-service e le agenzie di viaggio. Maggiori informazioni sono disponibili sul sito della Fondazione FS, all’indirizzo di posta elettronica trenistorici@fondazionefs.it e su tutti i canali social della Fondazione FS.