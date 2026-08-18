Chanel sceglie Napoli, maxi store su 2 piani nel cuore della città: quando e dove aprirà
Ago 18, 2026 - Veronica Ronza
Chanel
Chanel, la celebre maison francese di fama internazionale, punta su Napoli: la città partenopea potrebbe ben presto accogliere il nuovo store del brand di lusso che andrà ad arricchire la via dello shopping di via Dei Mille.
Chanel sceglie Napoli: nuovo store su 2 piani in via Dei Mille
Come reso noto da Il Mattino e dalla rivista di lifestyle Prestige Napoli, sarebbe in corso una trattativa per dare vita ad un maxi store su due piani proprio in una delle vie più prestigiose della città. Chanel andrebbe ad arricchire l’offerta di alta moda di via Dei Mille che già ospita marchi del calibro di Prada, Louis Vuitton, Gucci, Saint Laurent, Hermès ed altri.
Una ulteriore conferma dell’attrattività di Napoli non solo sul fronte turistico ma anche come meta privilegiata delle più grandi realtà aziendali del mondo. Chanel punterebbe proprio sulla città partenopea per inaugurare uno degli shop monomarca più importanti del Sud, offrendo alla clientela un’esperienza di shopping senza precedenti.
Stando alle prime indiscrezioni, l’apertura dovrebbe avvenire entro la fine di quest’anno. Un momento storico per la città, sempre più al centro del panorama della moda internazionale, ma anche per il brand che sta vivendo una delle fasi di massima espansione.