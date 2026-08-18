Picchia i vigili e distrugge l’auto a bastonate: parcheggiatore abusivo arrestato a Torre

Attimi di panico a Torre Annunziata, nei pressi del Lido Nettuno, dove un parcheggiatore abusivo avrebbe aggredito gli agenti della Polizia Municipale, danneggiando gravemente l’auto di servizio.

Torre Annunziata: parcheggiatore abusivo aggredisce i vigili

A denunciare l’episodio è stato il deputato Francesco Emilio Borrelli. Stando a quanto emerso, l’uomo sarebbe stato sorpreso a incassare soldi per le auto in sosta nella zona del Lido Nettuno. Alla vista della volante della Polizia Municipale avrebbe aggredito gli agenti.

Uno dei vigili urbani intervenuti sul posto sarebbe rimasto ferito durante il pestaggio. Danni anche all’automobile che sarebbe stata presa a bastonate dal parcheggiatore: il vetro sarebbe stato sfondato quasi del tutto sulla parte anteriore.

Entrambi i vigili sarebbero stati soccorsi all’ospedale Sant’Anna e Santissima Madonna della Neve di Boscotrecase. Al momento non si conosce ancora la dinamica esatta della vicenda ma seguiranno ulteriori accertamenti da parte delle forze dell’ordine. Intanto l’uomo è stato arrestato.