Il 92% dei napoletani vive in pericolose Isole di Calore: è la seconda città più calda d’Italia

Napoli nella morsa del caldo estremo: stando al rapporto L’estate che scotta, realizzato da Greenpeace Italia, è la seconda città italiana (seconda soltanto a Torino) per numero di persone esposte alle isole di calore intense o molto intense.

Napoli è la seconda città d’Italia per isole di calore: il report

Il report mette in evidenza un sorprendente cambiamento: la quota di giornate estive, con temperatura media superiore ai 32 gradi, è passata dal 39% del periodo 1991-2000, al 62% del periodo 2021-2025. Si tratta di una soglia oltre la quale, a causa dell’eccessivo caldo, l’organismo entra in forti condizioni di stress, andando incontro a rischi per la salute delle persone.

Lo studio si basa su dati dell’estate 2025 che hanno visto diverse Regioni e capoluoghi d’Italia superare ampiamente tale limite. Come sottolineato dall’associazione ambientalista: “E’ una situazione dovuta alla crisi climatica alimentata dalle aziende dei combustibili fossili, principali responsabili del surriscaldamento globale”.

“Greenpeace chiede al governo italiano di introdurre una tassazione dei profitti delle aziende dei combustibili fossili e di usare le risorse raccolte per finanziare misure di transizione energetica e adattamento climatico, e abbandonare rapidamente le fonti fossili, a partire da un piano di phase-out del gas entro il 2035″.

Risultano estremamente allarmanti i valori delle temperature massime registrate in alcune città italiane: 10 su 20 hanno superato 40 gradi, arrivando a toccare persino picchi di oltre 44 gradi. Valori preoccupanti soprattutto per le categorie più vulnerabili al caldo, in primis anziani e bambini.

A rendere i centri urbani invivibili sono anche le isole di calore, zone caratterizzate da un forte accumulo di caldo che vedono Napoli e Torino conquistare un triste primato: rispettivamente il 92% e il 98% dei residenti vive in aree interessate da pericolose aree di calore.

