Tra Parmigiana e Genovese, Napoli tra le città dove si mangia meglio al mondo: l’unica italiana

Un altro riconoscimento mondiale per Napoli che entra a far parte della classifica delle Capitali del Gusto stilata da Time Out, piattaforma leader nel turismo a livello globale. Un grande traguardo celebrato anche dall’Assessorato al Turismo.

Napoli tra le capitali del gusto nel mondo: la classifica Time Out

“Il magazine Time Out stila la classifica delle capitali internazionali del gusto e Napoli è l’unica città italiana a comparire in TOP 20” – è la nota dell’Assessorato al Turismo del Comune di Napoli, guidato dall’assessora Teresa Armato.

“I napoletani sono fedeli alla tradizione e, sebbene le paninoteche, le pizzerie e le trattorie storiche più amate della città non accennano a scomparire, una nuova generazione di famiglie ha preso le redini, introducendo innovazione senza rinnegare le proprie radici” – si legge su Time Out.

“Un riconoscimento che inorgoglisce e che premia tutta la filiera agroalimentare e la capacità di offrire prodotti di qualità. In questi anni, con la rassegna Vedi Napoli e poi mangia abbiamo valorizzato il turismo enogastronomico e fatto conoscere storia e cultura delle nostre pietanze amate in tutto il mondo” – ha commentato l’assessora al Turismo e alle Attività produttive Teresa Armato.

“Taccuino e penna alla mano, i giornalisti inglesi hanno fatto una passeggiata del gusto in città e hanno raccontato di Mimì alla Ferrovia, dove lo chef Salvatore Giugliano celebra i classici come la parmigiana di melanzane e la pasta alla genovese, recentemente presentati nella serie di National Geographic di Stanley Tucci – Tucci in Italy – affiancandoli a tocchi moderni come i suoi panini bao per tacos”.

“Spazio poi alla Salumeria Malinconico che sta creando un nuovo modo di gustare i panini tramandati da quattro generazioni della sua famiglia, collaborando con enoteche, ristoranti innovativi e persino con il miglior club del libro della città”.

Per stilare la classifica mondiale, gli inviati di Time Out hanno anche girato tra la gente: il 72% dei napoletani ha valutato positivamente la scena gastronomica della propria città per la qualità e il 78% ha dichiarato che mangiare fuori, in città, è economico.