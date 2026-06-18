Ricomincia l’estate al Miramare: un pezzo di storia della Litoranea dove regnano gusto e relax

È il lido più longevo tra quelli affacciati sul mare della Litoranea di Torre del Greco: il Miramare rappresenta una delle realtà storiche più ricercate del litorale vesuviano.

Miramare, il piacere del mare che non conosce generazioni

Un luogo che affonda le sue radici nella storia della città e che oggi continua ad accogliere famiglie, giovani e visitatori provenienti da tutto il territorio, offrendo molto più di una semplice giornata in spiaggia.

Costruito nel 1958, pochi anni dopo la realizzazione della strada Litoranea, il Miramare è tornato a nuova vita grazie al recupero voluto dalla famiglia Faraone Mennella, che da oltre un decennio ne porta avanti la gestione con l’obiettivo di valorizzare il turismo dell’area 12 mesi l’anno e ravvivare l’intero lungomare torrese.

Una storia lunga quasi settant’anni tra ricordi e presente

A raccontare il percorso del Miramare è Diego Faraone Mennella, che gestisce la struttura insieme al fratello Santiago.

“Il Miramare è stato recuperato con un importante investimento che ci ha consentito anche di destagionalizzare l’attività. Oggi affrontiamo la dodicesima stagione dalla riapertura di questo storico complesso.”

Una storia che continua a intrecciarsi con quella di tante famiglie del territorio torrese ma anche dell’intera provincia e di Napoli città: “Abbiamo ritrovato clienti che hanno frequentato questo stabilimento da ragazzi e oggi sono ritornati da nonni portando figli e nipoti”.

“Abbiamo il piacere di vivere una continuità pluridecennale con passaggi generazionali che ci regalano una grande soddisfazione personale“, spiegano i gestori, aggiungendo “siamo stati tra gli artefice del ritorno a Torre del Greco dei napoletani”, intesi come cittadini del capoluogo campano per i quali negli anni ’60 e ’70 la spiaggia di Torre del Greco era un vero e proprio punto di riferimento per villeggiature di mesi interi (tant’è che molti vi avevano acquistato seconde case).

Comfort, spazio e servizi per vivere il mare senza stress

Tra i punti di forza della struttura c’è la particolare attenzione al comfort degli ospiti. Il lido dispone di circa 120 ombrelloni distribuiti in modo da garantire spazio e tranquillità, ampie terrazze solarium e cabine di prima classe particolarmente richieste dagli affezionati frequentatori.

“Uno spazio molto comodo tra un ombrellone e l’altro consente di garantire comfort ai nostri clienti. È un tratto che vogliamo ci contraddistingua in tutti i servizi che offriamo.”

Dal lunedì al venerdì è inoltre possibile usufruire della formula mezza giornata, una soluzione particolarmente apprezzata da chi desidera trascorrere qualche ora di relax pagando ed occupando soltanto la mattina o il pomeriggio.

Sempre nei giorni feriali, il Miramare propone anche sessioni di spinning in terrazza, permettendo di coniugare benessere fisico e vista sul mare.

Ristorante di mare, pizzeria e bar aperti tutto l’anno

L’offerta del Miramare non si ferma alla balneazione. La struttura è infatti attiva durante tutto l’anno grazie agli spazi coperti dedicati alla ristorazione e agli eventi.

“Anche durante l’inverno disponiamo di locali coperti dove è possibile celebrare momenti speciali.“, spiegano i Faraone Mennella. Il colpo d’occhio, al centro del golfo di Napoli dove il panorama spazia da Punta Campanella a Capri, fino a Capo Miseno offre una scenografia spettacolare per feste in famiglia, serate e festeggiamenti di ogni genere.

Il ristorante propone prevalentemente cucina di mare, valorizzando una location mozzafiato immersa nell’azzurro, mentre durante la stagione estiva è attiva anche la pizzeria in un’area dedicata della struttura.

Accanto al ristorante, però, è attivo un servizio di ristorazione “mordi e fuggi” pensato proprio per gli avventori della spiaggia che vogliono consumare un pasto leggero senza rinunciare alla qualità ed un’ampia scelta per il momento dell’aperitivo grazie al cocktail bar.

“Siamo in grado di soddisfare tutte le esigenze, da chi desidera consumare qualcosa di veloce durante la giornata di mare fino a chi preferisce un pranzo strutturato al ristorante.”

Eventi, musica e una location affacciata sul mare

Durante i fine settimana estivi il Miramare propone anche momenti di intrattenimento con DJ set e musica selezionata, oltre ad ospitare serate a tema di ogni genere ed aprendosi alla città come location di livello per saggi, eventi di moda e sportivi, contribuendo a rendere ancora più piacevole l’esperienza degli ospiti.

Una formula che negli anni ha attirato visitatori non solo da Torre del Greco ma da tutto il comprensorio vesuviano e dall’area metropolitana di Napoli, grazie anche all’equilibrio qualità prezzo che la realtà è stata in grado di raggiungere: “Pensiamo che per vivere una giornata di mare e relax le persone non debbano svenarsi. Abbiamo una clientela avviata e fidelizzata nel corso di decenni”.

L’invito del Miramare: vivere il mare di Torre del Greco

Il Miramare continua a rappresentare una delle strutture simbolo della Litoranea torrese, contribuendo alla valorizzazione di un tratto di costa che sta ritrovando centralità e attrattività, grazie anche ai lavori di riqualificazione del lungomare che si avviano verso una pausa estiva e che – entro il 2027 – unitamente al completamento dei lavori di collettamento cambieranno il volto della spiaggia torrese.

“Ci fa piacere invitare chi ancora non ci conosce a venirci a trovare. Sono certo che sarà un’esperienza capace di dare soddisfazione e che potrà trasformarsi in un rapporto continuativo, come accade con le persone che ci seguono da sempre.”

Il mare cittadino ha raggiunto livelli eccellenti di qualità, come ripetutamente certificato da enti istituzionali nel corso degli ultimi anni e la situazione non fa che migliorare.

Da qui l’invito dei gestori a chi ancora non conosce la struttura: “Vi invitiamo a venire a Torre del Greco, al Miramare: sapremo accogliervi nel migliore dei modi possibili, sul nostro bellissimo lungomare che merita l’attenzione speciale che negli ultimi anni non sempre ha avuto“.

Miramare, dove si trova e contatti

Il Miramare è al centro della Litoranea di Torre del Greco, esattamente al civico 36.

Tel: 081 883 3552

Facebook: Miramare Torre del Greco

Instagram: miramareclub