Treno travolge un ragazzo sui binari: perde una gamba e un braccio

Un giovane è rimasto gravemente ferito dopo essere stato investito da un treno nei pressi della stazione ferroviaria di Pompei. L’incidente è avvenuto nella tarda serata di mercoledì 5 agosto.

Secondo le prime informazioni, il ragazzo si trovava sui binari quando è sopraggiunto il convoglio, proveniente da Napoli e diretto a Salerno. Il macchinista avrebbe tentato una frenata d’emergenza dopo averlo notato all’ultimo momento, ma l’impatto non è stato evitato. A causa delle gravissime lesioni riportate, il giovane avrebbe perso un arto superiore e uno inferiore.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 dell’Asl Napoli 3 Sud, che lo hanno trasportato d’urgenza, in codice rosso, all’ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Il ragazzo è ricoverato in terapia intensiva e la prognosi resta riservata.

Indagini della Polfer

La dinamica dell’accaduto è ancora al vaglio degli investigatori. Gli agenti della Polizia Ferroviaria, intervenuti sul luogo dell’incidente, hanno effettuato i rilievi tecnici e raccolto le prime testimonianze, compresa quella del macchinista.

Tra gli elementi al centro degli accertamenti vi sono anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza presenti lungo la linea ferroviaria, che potrebbero contribuire a ricostruire con precisione quanto avvenuto. Al momento nessuna ipotesi viene esclusa, compresa quella di un gesto volontario.