Mistero in Campania: uomo di 40 anni trovato morto in casa

Sono in corso accertamenti per fare luce sulla morte di un uomo di 40 anni, trovato privo di vita all’interno della sua abitazione in viale Italia, ad Avellino.

Trovato morto in casa a 40 anni

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’accaduto. Determinante sarà anche l’esame del medico legale, chiamato a fornire le prime indicazioni sulle cause del decesso.

L’allarme è scattato poco dopo le 13. Nell’abitazione sono giunti anche i sanitari del 118, che non hanno potuto fare altro che constatare la morte dell’uomo. Gli investigatori mantengono il massimo riserbo sull’identità della vittima. Al momento, nessuna ipotesi viene esclusa e le indagini proseguono per chiarire le circostanze della vicenda.