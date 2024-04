Con una rimonta pazzesca il Napoli conquista tre punti fondamentali a Monza e mantiene intatte le speranze di conquistare un piazzamento europeo.

Napoli click boom: pazzesca rimonta a Monza, segna quattro volte in 13′!

Dopo un primo tempo per certi versi drammatico, con i padroni di casa in vantaggio dopo 9′ (Djuric) e due gol clamorosi falliti da Di Lorenzo e Kvaratskhelia, i campioni d’Italia in carica tornano in campo nella ripresa con un fuoco che divampa in campo tra il 55′ e il 68′: Osimhen, Politano, Zielinski e Raspadori realizzano quattro gol, di cui i primi tre incredibili, in soli 13′ e vanificano anche il gol di Colpani del momentaneo 2-3.

Un secondo tempo davvero pazzesco, da cui ripartire per continuare a lottare per il sogno Champions. Giocando così, è ancora tutto possibile.

Serie A, 31a giornata: Monza-Napoli 2-4, il tabellino

MONZA (4-2-3-1): Di Gregorio; Birindelli (Kyriakopoulos 76′), Izzo, Marì, Caldirola; Gagliardini (Carboni 76′), Akpa Akpro (Bondo 54′); Colpani, Mota (Maldini 27′), Zerbin (Ciurria 54′); Djuric. All: Palladino.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahamni, Juan Jesus, Olivera (Mario Rui 80′); Anguissa, Lobotka, Zielinski (Cajuste 68′); Ngonge (Politano 55′), Osimhen, Kvaratskhelia (Raspadori 68′). All. Calzona.

MARCATORI: Djuric 9′, Osimhen 55′, Politano 57′, Zielinski 61′, Colpani 62′, Raspadori 68′

AMMONITI: Ngonge 41′, Akpa Akpro 46′, Caldirola 87′

LIVE | CLASSIFICA SERIE A TIM 2023/2024

1. Football Club Internazionale Milano Inter 79 (Champions League)

2. Associazione Calcio Milan 68 (Champions League)

3. Football Club Juventus 59 (Champions League)

4. Bologna Football Club 1909 58 (Champions League)

5. Associazione Sportiva Roma 55 (Europa League)

6. Atalanta Bergamasca Calcio 50 (Conference League)

7. Società Sportiva Calcio Napoli 48

8. Società Sportiva Lazio 46

9. Torino Football Club 44

10. Associazione Calcio Firenze Fiorentina 43

11. Associazione Calcio Monza 42

12. Genoa Cricket and Football Club 35

13. Unione Sportiva Lecce 29

14. Udinese Calcio 28

15. Empoli Football Club 28

16. Cagliari Calcio 27

17. Hellas Verona Football Club 27

18. Frosinone Calcio 26 (Serie B)

19. Unione Sportiva Sassuolo Calcio 25 (Serie B)

20. Unione Sportiva Salernitana 1919 15 (Serie B)