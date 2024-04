Turris, Esempio loda la squadra: “E’ tutto finito, siamo salvi”

Simbolo di questa squadra e perno nelle difficoltà, Stefano Esempio è sicuramente uno degli uomini simbolo in positivo di questa stagione corallina. Il difensore campano nonostante un inizio di stagione relegato in panchina è riuscito a ritagliarsi il suo spazio, prima prendendo il posto da titolare e poi diventando uno dei trascinatori verso la salvezza con mister Menichini. Il calciatore dopo la vittoria di sabato sera si è lasciato andare attraverso un post sui propri canali social, ringraziando i tifosi e tutti i suoi compagni di squadra.

Le parole di Stefano Esempio dopo la salvezza della Turris

Il difensore della Turris, protagonista assoluto di questo campionato ha voluto ringraziare tutti con un post sui propri canali social. Queste le sue parole che sono diventate velocemente virali tra i tifosi corallini: “È tutto finito… Percorso lungo e duraturo…. Siamo salvi , la Turris giocherà ancora in C. Grazie amici miei #SempreAmusoDuro”. Poche parole ma piene di significato per il calciatore corallino che si è dimostrato anche tra i più disponibili sabato notte durante l’incontro tra tifosi e calciatori al Liguori dopo il ritorno dalla trasferta in Puglia.

Per il difensore quest’anno oltre la consapevolezza di poter lottare contro tutto e tutti, nel tabellino ha messo a referto 29 presenze (quasi tutte da titolare) e una media voto altissima tra gli addetti ai lavori. Esempio con tutta probabilità sarà uno dei punti fermi anche della prossima stagione, specialmente in caso di panchina confermata a Leonardo Menichini, che per Stefano stravede e lo vede come punto centrale del progetto Turris. Anche per lui adesso c’è qualche giorno di riposo e poi si inizierà a pensare alla prossima stagione, per difendere la Serie C con i colori che sono diventati come una seconda pelle.