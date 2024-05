VIDEO/ Calzona urla le indicazioni ma nessuno del Napoli lo ascolta: la furia del tecnico diventa virale

Ad un anno da quelle 22:37, tanto amate e tanto sognate in quel di Udine nello scorso 2023, nella partita di ieri sono state fatali. Il gol di Success nel finale (primo in campionato dopo oltre un anno, storia simile a quella di Cerri durante Empoli-Napoli) che regala l’ennesimo “psicodramma azzurro” ai tanti tifosi. Un pareggio che sa di beffa finale, visto che ora anche la lotta all’Europa League diventa difficile, senza dare per certa la Conference League, che visto il momento del Napoli potrebbe facilmente sfilare dalle mani. Ennesimo segno poi di una stagione stregata, il terzo allenatore “bocciato” dalla squadra, come il video di un tifoso ha dimostrato.

Calzona richiama i suoi ma nessuno lo ascolta e lui dispera con la panchina del Napoli

L’episodio è ricaduto più volte nella prima frazione, dove il Calcio Napoli non riusciva a trovare la porta del giovane Okoli. Non a caso i tiri nello specchio dei padroni di casa nella prima frazione è stato pari a zero. In fase di possesso dei centrali, Francesco Calzona inizia ad urlare e sbracciarsi verso i suoi attaccanti che secondo le gesta sono troppo statici nella loro posizione, non regalando nessuna possibilità di superare il muro bianconero posto da Fabio Cannavaro. Dopo qualche secondo il tecnico capisce che nessuno lo sta ascoltando e si gira deluso verso la panchina, mani in faccia e un’espressione del corpo che vale più di mille parole.

Anche nella giornata di ieri come qualche giorno fa vi avevamo parlato di una squadra che ha abbandonato totalmente l’allenatore. Prima i vari litigi con il capitano Giovanni Di Lorenzo e poi quello con lo spogliatoio nell’ultimo fine settimana, che aveva messo un pietra tombale sul futuro dell’ex collaboratore di Sarri in quel di Napoli.