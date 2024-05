IL RETROSCENA/ Calzona emarginato dallo spogliatoio: il Napoli si gioca l’Europa nella bufera

La stagione 2023/2024 del Calcio Napoli sembra essere un incubo senza fine. La squadra azzurra chiamata questa sera a vincere in quel di Udine per tenere vive le speranze Europee si trova a vivere l’ennesimo tormentone della stagione. Tre cambi d’allenatore non sono bastati per rimettere in piedi una stagione nata storta e maturata peggio. Ultimo caso quello di Calzona, che dopo un discreto inizio ha totalmente perso il polso della situazione nello spogliatoio azzurro, arrivando allo scontro con più calciatori (Di Lorenzo su tutti), alzando un vero e proprio muro tra lui e il gruppo squadra.

Il Napoli emargina Calzona, l’ennesimo litigio non è andato giù alla squadra

A riportare il retroscena è Tuttosport, che nell’edizione odierna ha sottolineato l’ennesimo litigio tra la squadra e il tecnico Francesco Calzona (che con tutte le probabilità dirà addio al Napoli al termine del campionato). Lo spogliatoio si sarebbe coalizzato contro l’allenatore calabrese, complice una serie di litigi nelle ultime settimane che hanno fatto perdere il polso della situazione allo stesso Calzona. Anche De Laurentiis è a conoscenza del difficile momento generale e chiede un ultimo sforzo, almeno per raggiungere l’Europa. In ogni caso le strade tra l’allenatore e il Napoli a fine stagione si separeranno, a conferma di ciò le varie trattative aperte dalla società azzurra per sostituire il tecnico la prossima stagione.

Questione Europa: grazie ai tanti posti guadagnati dall’Italia in virtù del ranking UEFA è ancora alla portata del Napoli. Gli azzurri con tre punti questa sera si porterebbero all’ottavo posto a +3 dalla Fiorentina (che dovrà recuperare tra qualche settimana la sfida contro l’Atalanta). Continua ancora ad essere distante l’Europa League, con gli azzurri che in caso di vittoria andrebbero a -3 dalla Lazio (che occupa l’ultimo slot utile attualmente). Servirebbe però superare la squadra biancoceleste, visto che i partenopei nei due scontri diretti hanno raccolto una sconfitta ed un pareggio.