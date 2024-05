La Gazzetta dello Sport ha svelato un retroscena che, se confermato, sarebbe clamoroso. Il tecnico della SSC Napoli, ieri pomeriggio, avrebbe avuto una furiosa lite con il club e con il capitano Di Lorenzo, perché non avrebbe voluto che la squadra partecipasse all’anteprima del film scudetto ‘Sarò con te’.

Clamoroso retroscena: “Lite tra Calzona, la società e Di Lorenzo per ‘colpa’ del film scudetto”

Addirittura Francesco Calzona, visibilmente contrariato, avrebbe poi deciso di tornarsene a casa senza sostenere la canonica seduta d’allenamento. La motivazione che l’avrebbe spinto all’aspra contestazione sarebbe chiaramente ricollegabile al momento sportivamente drammatico che sta vivendo il Napoli in questa stagione disastrata, in cui rischia di non qualificarsi neanche alla UEFA Conference League.

Queste le parole riportate dal noto giornalista partenopeo Raffaele Auriemma attraverso il suo profilo ufficiale Facebook:

“Io non ci voglio credere eppure dicono che oggi (ieri, ndr) Calzona abbia deciso di tornarsene a casa senza allenare il Napoli dopo una discussione con il club e con il capitano Di Lorenzo perché contrario alla partecipazione della squadra alla anteprima del film sulla vittoria dello Scudetto. Ovviamente tutti avrebbero rifiutato questa assurda imposizione anche perché altrimenti Spalletti avrebbe disertato la serata di gala. Se tutto questo fosse vero, sarebbe l’ennesima follia di una stagione da concludere e cancellare il prima possibileW.