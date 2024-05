Fiorentina-Napoli 2-1 all’intervallo: cambia tutto in 90 secondi nel finale di tempo

Niente da fare. Neanche il tempo di scrivere che il Napoli è in vantaggio all’intervallo, ed ecco arrivare la rimonta viola in meno di 2 minuti. Succede tutto nelle fasi iniziali e finali di tempo: apre di testa Rrahmani all’8′ sugli sviluppi di un corner battuto da Politano, la ribaltano Biraghi e Nzola tra il 40′ e il 42′.

Fiorentina-Napoli 2-1 dopo i primi 45′: apre ad inizio match Rrahmani, poi Biraghi e Nzola nel giro di 90 secondi la ribaltano

Gli azzurri non partono neanche male, e passano in vantaggio dopo pochi minuti grazie ad un colpo di testa di Rrahmani su angolo battuto da Politano. La squadra di Calzona continua a spingere in ripartenza, sfiorando il gol del raddoppio in un paio di occasioni con Kvaratskhelia, che sembra ispirato salvo poi spegnersi via via che la partita entra nel vivo.

La Fiorentina è davvero poca cosa stasera, ma agli uomini di Italiano bastano due minuti per ribaltarla: prima con una punizione di Biraghi, che pennella all’incrocio dei pali, poi con Nzola, che trova il diagonale vincente dopo aver passeggiato in area di rigore e infila Meret per la seconda volta.

Nel secondo tempo servirà un miracolo.