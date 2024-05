Massimiliano Allegri non è più l’allenatore della Juventus. Il club bianconero ha infatti esonerato il tecnico dopo le plateali reazioni del toscano al termine della finale di Coppa Italia vinta contro l’Atalanta allo stadio Olimpico di Roma lo scorso mercoledì. In particolare, la società non ha perdonato Allegri per aver platealmente mandato a quel paese il direttore sportivo ex SSC Napoli Cristiano Giuntoli.

UFFICIALE/ Le scuse non bastano, Allegri esonerato: decisiva la lite con Giuntoli

Questo il comunicato ufficiale della Juventus, in cui motiva l’esonero di Massimiliano Allegri per aver avuto “comportamenti non compatibili con i valori del club e con il comportamento che deve tenere chi lo rappresenta”.

“La Juventus comunica di avere sollevato Massimiliano Allegri dall’incarico di allenatore della Prima Squadra maschile.

L’esonero fa seguito a taluni comportamenti tenuti durante e dopo la finale di Coppa Italia che la società ha ritenuto non compatibili con i valori della Juventus e con il comportamento che deve tenere chi la rappresenta.

Si conclude un periodo di collaborazione, iniziato nel 2014, ripartito nel 2021 e terminato dopo le ultime 3 stagioni insieme con la Finale di Coppa Italia.

La società augura a Massimiliano Allegri buona fortuna per i suoi progetti futuri”.