VIDEO/ Furia Allegri contro Giuntoli: il dirigente applaude, lui lo manda a quel paese

La furia di Massimiliano Allegri al termine della finale di Coppa Italia vinta dalla sua Juventus contro l’Atalanta allo stadio Olimpico di Roma non ha risparmiato proprio nessuno.

Stanno facendo il giro del mondo le immagini della sua reazione alla vista di Cristiano Giuntoli, nel corso dei festeggiamenti al triplice fischio finale dell’arbitro di Napoli Fabio Maresca, che aveva precedentemente espulso il tecnico toscano per le veementi e reiterate proteste.

Allegri, mentre abbracciava tutti i suoi calciatori, si è accorto della presenza del dirigente bianconero, ed ha iniziato a gesticolare visibilmente verso di lui, con il chiaro intento di mandarlo ‘a quel paese’. Allontanandosi, il colorito Max ha continuato ad indicarlo con il braccio, senza guardarlo, indicandogli un’altra strada da intraprendere che non fosse la stessa del toscano.

Intanto, Giuntoli applaudiva in maniera anche un po’ goffa, verso non si sa bene chi. Una scena per certi versi esilarante, quella che hanno immortalato le telecamere di Sportmediaset, e che palesa il chiaro malumore di Allegri, ‘scaricato’ da mesi dall’ex direttore sportivo della SSC Napoli.