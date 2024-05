Sono ufficiali le formazioni di Fiorentina-Napoli, anticipo del venerdì valido per la 37esima giornata del campionato italiano di Serie A. Quella di stasera sarà l’ultima opportunità che avranno gli azzurri allenati da Francesco Calzona, per raggiungere l’ottava posizione in classifica e scavalcare proprio i toscani. In caso di vittoria, i partenopei supereranno di un punto i viola, mentre in caso di sconfitta diranno matematicamente addio alle residue velleità di raggiungere un piazzamento europeo.

La SSC Napoli partecipa da quattordici anni consecutivi ad una competizione continentale: un vero e proprio record mai raggiunto da nessun club italiano, a cui Aurelio De Laurentiis tiene particolarmente. La UEFA Conference League rimane l’ultimo, amaro obiettivo di un finale di stagione che sta assumendo contorni drammatici.

Gli azzurri dovranno fare a meno degli infortunati Victor Osimhen, Mario Rui, Piotr Zielinski e Pierluigi Gollini.

Fiorentina-Napoli, le formazioni ufficiali

Le formazioni ufficiali di Fiorentina-Napoli, anticipo della 37esima giornata del campionato italiano di Serie A in programma al Franchi con calcio d’inizio fissato per le ore 20,45.

FIORENTINA (4-2-3-1): Terracciano; Dodo, Milenkovic, M. Quarta, Biraghi; Bonaventura, Arthur; Nico Gonzalez, Beltran, Kouamé; Nzola.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Mazzocchi, Rrahmani, Ostigard, Olivera; Anguissa, Lobotka, Cajuste; Politano, Simeone, Kvaratskhelia.