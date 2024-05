VIDEO/ L’ultimo saluto a Gigi De Luca: l’attore innamorato della sua Torre del Greco

Questa mattina a Torre del Greco c’è stato l’ultimo saluto al maestro Gigi De Luca. Amatissimo attore torrese, uno dei simboli della città, amato e stimato in tutta Italia per la sua classe, eleganza e bravura diventando un idolo per tantissimi giovani nella sua lunghissima carriera. Innamorato della sua Torre del Greco, tanto da dedicarle monologhi, complimenti eccelsi. Tanti i messaggi per l’attore, sia sui social sia ai suoi funerali che sono avvenuti questa mattina, affetti, stima e tanta tristezza per aver perso un amico, prima di un collega o per tanti, un idolo.

L’ultimo saluto a Gigi De Luca, l’attore con il cuore alla sua Torre del Greco

L’attore non ha mai nascosto il suo amore per la citta di Torre del Greco, anche in passato ai nostri microfoni ha sempre voluto lodare e sottoscrivere il suo amore per la sua terra. Tanti i personaggi famosi passati per la nostra città, tra cui anche Luca De Filippo che rimase stregato dalla bellezza della città del corallo. Gigi De Luca era così, uno spot vivente per la sua terra. L’affetto di questi giorni è indescrivibile, tutti vogliono fare un ultimo saluto all’attore. Tanti i post sui social, ricordi, aneddoti, e foto per ricordare un momento di spensieratezza con Gigi De Luca. Anche durante i suoi funerali tenuti stamattina l’emozione era palpabile, tanti i presenti, tra cui anche il sindaco Luigi Mennella che ci ha tenuto a fare un discorso di stima per l’attore.

L’amore per la sua città, uno dei temi chiave della sua carriera. In uno dei suoi ultimi lavori, è stato protagonista proprio di uno spot per Torre del Greco, in uno splendido video creato e montato da Salvatore Varo e Carlo Falanga, dove l’attore ha raccontato con tante emozioni, risate e sentimento l’amore per la città del corallo.