Di Lorenzo via da Napoli? La Premier bussa alla porta, la cessione è possibile

Il Calcio Napoli vive aria di rivoluzione. La stagione che sta volgendo al termine sarà sicuramente ricordata come una delle più deludenti degli ultimi anni, specialmente dopo lo Scudetto vinto la scorsa stagione. Le voci continuano ad insistere e nessuno dei calciatori sembra essere al sicuro in vista della prossima stagione. Nelle ultime ore infatti voci circolano anche sul capitano Giovanni Di Lorenzo, che quest’anno è finito spesso al centro delle critiche per il suo rendimento in campo. La cessione non è dunque del tutto impossibile.

Di Lorenzo via da Napoli? La Premier ci prova, il calciatore non chiude la porta

Giovanni Di Lorenzo sta vivendo forse la stagione più complicata da quando veste l’azzurro. Il difensore toscano è stato spesso al centro delle tante critiche rivolte all’andamento della squadra dopo la splendida cavalcata che ha portato allo Scudetto. Il calciatore però, come riportano varie fonti, sta ragionando sul suo futuro, per una serie di motivi che lo hanno portato a credere meno sul progetto del Napoli. Motivo per cui le varie offerte che sembrano essere arrivate dalla Premier non sono state ancora rifiutate.

Di Lorenzo è pronto a chiedere un incontro con il presidente Aurelio De Laurentiis, mentre il suo agente Mario Giuffredi glissa sulle motivazioni che lo hanno portato a riflettere così seriamente sul suo futuro. Il calciatore è deluso dall’andamento preso dal progetto dopo l’addio di Luciano Spalletti, allenatore con cui il capitano ha una stima infinita. La volontà è quella di capire gli obiettivi, chi sarà il nuovo allenatore, e non c’entrano niente i soldi come qualcuno ha provato ad ipotizzare. Saranno dunque settimane caldissime, nel mentre il Manchester United e l’Aston Villa bussano alla porta, con un progetto a lungo termine e un buon contratto.