ORGOGLIO TORRESE/ Weronique Art trionfa a Roma: primo posto con l’opera di Body Painting “Amaterasu”

Il nome della città di Torre del Greco ancora in alto nel mondo grazie ai suoi figli. Questa volta celebriamo il risultato di Veronica Bottigliero, nota nel mondo del Bodypainting come Weronique Art, che si è classifica al primo posto nella gara dal titolo Racconti d’Oriente body paint contest che si è svolto al Festival dell’Oriente di Roma lo scorso 28 aprile.

Weronique Art: primo posto al Festival dell’Oriente a Roma

Weronique ha partecipato con l’opera Amaterasu, la Grande Dea che splende nei cieli, ispirata alla dea del Sole nello shintoismo giapponese ed alla leggenda che riguarda questa figura che racconta di luce, tenebre e rinascita. La tela dell’opera di Veronica Bottigliero è stata il corpo della modella Giada Pietrangeli. L’opera è stata premiata dalla giuria per il tema affrontato, l’esecuzione e la scelta di utilizzare più tecniche allo stesso tempo, quali aerografia, pennello/spugna e l’utilizzo di accessori scenografici realizzati sempre dall’artista.

La direzione artistica e l’organizzazione dell’evento è stata affidata ad Elisa Fraschetti, mentre la giuria del contest era composta da Lucia Postacchini, Francesca Tariciotti, Luisa Fioravanti. Cristiano Ippoliti è l’artista scultore autore del meraviglioso trofeo consegnato nelle mani della vincitrice.

Con gli eroi Marvel al Comicon di Napoli

Il giorno precedente, il 27 aprile, Veronica Bottigliero e la collega artista romana Sonia Ricci – direttrice artistica della Body art al Romics – erano state invitate al Comicon di Napoli presso lo stand ufficiale degli Avengers Academy, per realizzare un’opera dedicata al mondo Marvel. Sul corpo della modella Rosanna Iamunno ha preso vita un mix colorato di supereroi, creando stupore tra i presenti che hanno potuto assistere, dall’inizio alla fine, alla realizzazione dell’opera di body painting.

I prossimi impegni

Tra i prossimi impegni di Weronique Art c’è, a giugno, Hvar Bodypainting Contest organizzato in Croazia dal World Body Painting Production e che si svolgerà il giorno 8 e 9 giugno. A settembre invece parteciperà nuovamente al World body painting Festival di Klagenfurt, in Austria: si tratta dei mondiali di body Painting, la competizione sicuramente più prestigiosa dove Veronica Bottigliero ha già ottenuto un piazzamento al terzo posto.

L’opera dedicata al terzo scudetto del Napoli

Come non citare, infine, un’altra opera che ha fatto il giro del mondo soltanto un anno fa: quella con cui ha celebrato la vittoria del terzo scudetto del Napoli. Le foto ed i video hanno fatto letteralmente impazzire gli utenti dei social, concedendo a Veronica la ribalta pubblica nonostante, come affermato dalla stessa artista, si trattasse di un’opera meno importante rispetto ad altre di cui era stata l’autrice. La gioia popolare per la vittoria del tricolore a distanza di 33 anni però ha fatto da cassa di risonanza, restituendole così un pezzo di riconoscimento che già meritava per il suo talento. Questo evento fu organizzato ed ideato dal centro estetico di Sorrento “Habibi Beauty & Hammam” di Roberta Pane, il Bodypainting realizzato Weronique ART e Sergio Eco, modella Carmen Caccavale.