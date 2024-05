Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei, 10 scosse nella notte: la più forte di magnitudo 2.4

Sciame sismico in corso ai Campi Flegrei, dove la terra continua a tremare a causa del fenomeno bradisismico. Se la notte scorsa si erano verificati 27 movimenti della terra, diverse scosse si stanno susseguendo a partire dalle ore 00.01 di oggi 1 maggio 2024.

Sciame sismico ai Campi Flegrei

L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare alle amministrazioni comunali interessate che a partire dalle ore 00:01 del 01.05.2024 (UTC 22:01 del 30/04/2024) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei. All’orario di emissione del bollettino, intorno alle 3 di notte, sono stati rilevati in via preliminare 10 terremoti con magnitudo Md ≥ 0 e magnitudo massima Md=2.4±0.3. Di seguito l’elenco degli eventi localizzati con magnitudo maggiore di 1. La scossa più forte è stata registrata alle ore 01:23:01 (ora locale), di magnitudo 2.4, ad una profondità di due chilometri con epicentro nel Golfo di Pozzuoli. Sono seguiti altri due terremoti di entità minore.

Bradisismo ai Campi Flegrei: incontro con la popolazione a Bacoli

Si terrà lunedì 6 maggio alle ore 15.30, presso la Sala dell’Ostrichina del Real sito borbonico del Fusaro, a Bacoli, un incontro pubblico con la cittadinanza sul tema Bradisismo. È stato organizzato da Regione Campania, Dipartimento di Protezione Civile e Comune di Bacoli al quale prenderanno parte le massime autorità del sistema di Protezione Civile.

Dopo i saluti del Prefetto di Napoli, Michele di Bari, dell’assessore alla Sicurezza della Regione Campania, Mario Morcone, dell’assessore alla Protezione Civile del Comune di Napoli, Edoardo Cosenza, delegato del Sindaco della Città Metropolitana di Napoli e del sindaco di Bacoli, Josi Gerardo Della Ragione, sarà dato spazio alle domande dei cittadini sulle tematiche connesse al fenomeno bradisimico, al rischio vulcanico e alle pianificazioni di protezione civile.