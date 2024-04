La terra trema ancora. Questa notte, nelle zone di Pozzuoli e Agnano, i sismografi dell’Osservatorio Vesuviano hanno fatto registrare ben 27 eventi tellurici. Come riportato anche da Il Mattino, lo sciame sismico è iniziato alle ore 19,44 di ieri sera, e si è protratto per alcune ore.

Sciame sismico nell’area flegrea, questa notte 27 terremoti: “Situazione insostenibile” per i residenti

La maggior parte delle scosse rilevate sono stati poco superiori a un grado di magnitudo, con quello maggiore di 2 gradi. La preoccupazione si è riversata, come spesso accade, sui social, dove i residenti hanno raccontato l’ennesima serata insonne: «È stata una notte insonne come quelle degli ultimi giorni. Ci siamo svegliati più volte per i terremoti. Ormai è diventata una situazione insostenibile dal punto di vista psicologico».

Il sollevamento del bradisismo è stato di 23,5 cm da gennaio del 2023 con la velocità che come ha dichiarato il direttore Mauro Di Vito a Il Mattino è rallentato negli ultimi dieci giorni. Nelle ultime ventiquattro ore sono state circa 50 le scosse registrate ai Campi Flegrei dalla sala di Napoli dell’Ingv“.

Ha davvero dell’incredibile il numero di scosse avvenute questa notte: 27 eventi tellurici che hanno tenuto sveglia un’intera area.