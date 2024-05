Festa della Mozzarella e della Pizza: 2 giorni di specialità e cantanti a ingresso gratis

Sabato 25 e domenica 26 maggio 2024 a Casalba, frazione di Macerata Campania (in provincia di Caserta), si terrà la Festa della Mozzarella e della Pizza, uno degli eventi dedicati alle due prelibatezze del territorio giunto alla sua seconda edizione. L’appuntamento è in piazza Medjugorje a partire dalle ore 20:00. L’ingresso è gratis.

Festa della Mozzarella e della Pizza a Casalba

Si susseguiranno due serate dedicate al gusto e al divertimento tra specialità a base di mozzarella, pizze, musica e balli. Nel corso dell’evento sarà possibile assaggiare anche ulteriori prelibatezze e non mancheranno degustazioni di arrosticini e caciocavallo impiccato.

Sarà, dunque, l’occasione per consumare la vera mozzarella casertana ma anche per degustare alcuni dei piatti più amati della tradizione. Il tutto in un’atmosfera di festa tra piano bar, karaoke, balli di coppia, balli di gruppo e caraibici. In consolle si alterneranno Dj Pino e Lady B con la partecipazione del maestro Andrea Castiello e l’esibizione di alcuni cantanti neomelodici. I nomi degli ospiti non sono stati ancora resi noti.

L’evento è organizzato dalla Parrocchia S.S Maria delle Grazie con la partecipazione del Comitato Festeggiamenti Casalba. La manifestazione sarà poi seguita dalla Festa Patronale della Madonna delle Grazie che si terrà dall’1 al 3 luglio.

RIEPILOGO INFO

Cosa: Festa della Mozzarella e della Pizza;

Quando: sabato 25 e domenica 26 2024 dalle ore 20:00;

Dove: piazza Medjugorje, Casalba, Macerata Campania, provincia di Caserta.