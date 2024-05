Ad Elif Elmas la Campania è rimasta nel cuore. Il centrocampista macedone, ora in forza al Red Bull Lipsia non ha mai nascosto il suo amore per Napoli e per la Campania in generale, nonostante il burrascoso addio dal Calcio Napoli nell’ultima sessione invernale di calciomercato. La mezzala negli ultimi mesi spesso e volentieri ha fatto una “scappatella” verso la città partenopea per salutare amici e rivedere il suo Napoli dal vivo. Nella giornata odierna invece è arrivato il bellissimo gesto, con il calciatore che è stato ospite del Liceo Di Giacomo a San Sebastiano a Vesuvio per presenziare al torneo di calcio “Paolino Avella” tra gli studenti della scuola.

Elmas ospite a San Sebastiano per il torneo “Paolino Avella”

Con la Bundesliga arrivata ai titoli di coda, il centrocampista macedone è tornato a Napoli per passare qualche giorno con i suoi amici. Oggi invece è arrivata la sorpresa agli alunni del Liceo De Giacomo di San Sebastiano al Vesuvio. Il calciatore è stato disponibile con i tanti ragazzi che gli hanno chiesto selfie ed autografi, oltre a scambiare alcune battute con dei giovani che gli chiedevano di un suo ritorno con la maglia azzurra. Il tutto per il torneo “Paolino Avella” che questa mattina era arrivato alle fase finali.

Il calciatore ha dato il calcio d’inizio della finalissima che si è disputata nel campetto della scuola. Sorrisi e tanto divertimento, dunque, per il Liceo De Giacomo che ha accolto uno dei calciatori più amati nella stagione dello scudetto azzurro. Proprio sul tema il calciatore ha risposto alle tante domande dei fans, raccontando con un sorriso tutte le emozioni dell’annata storica sotto la guida tecnica di Luciano Spalletti.