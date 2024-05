Il prefetto di Napoli Michele Di Bari e il provveditore delle carceri della Campania Lucia Castellano hanno ordinato il trasferimento delle 140 detenute presenti nel carcere femminile di Pozzuoli.

Bradisismo Campi Flegrei, sgomberato il carcere femminile di Pozzuoli

Un provvedimento precauzionale preso dopo le scosse di terremoto che ieri sera hanno colpito non solo la zona dei Campi Flegrei, ma tutta l’area metropolitana della città, provocando danni a diversi edifici tra cui quello della casa circondariale di via Pergolesi.

Lo sciame sismico ha causato danni al carcere: anche se lievi, ci sarà bisogno di approfondimenti da parte dei tecnici. Le donne sono state temporaneamente dislocate in altre strutture della Campania. Fatte le dovute verifiche, verranno fatte rientrare quanto prima. Il trasferimento sta avvenendo utilizzando alcuni autobus della Polizia Penitenziaria di Napoli.

Il provvedimento, come spiegato da Lucia Castellano, «si è reso necessario per motivi precauzionali. Le scosse di ieri sera hanno provocato dei danni alla struttura sulla cui entità sono in corso accertamenti. Nel frattempo mettiamo in sicurezza le carcerate che saranno dislocate in altre strutture campane. Il nostro sforzo è finalizzato a far rientrare le detenute quanto prima Pozzuoli è una struttura d’eccellenza a cui non vogliamo rinunciare».