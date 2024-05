Turris, la smentita del Pineto: Menichini non è tra i candidati alla panchina

Leonardo Menichini non è nella lista del Pineto per la panchina degli abruzzesi - Foto Salvatore Varo

La situazione societaria di casa Turris rimane ancora un rebus. Alcune squadre nelle scorse settimane si sono mosse per mettere nel mirino i gioielli di casa corallina. Oltre ai calciatori, uno dei nomi più ricercati è quello di mister Leonardo Menichini: il tecnico toscano è finito nella lista di parecchie squadre tra cui il Pineto. La compagine, sorpresa del girone B di Serie C, sta valutando il futuro del tecnico Riccardo Beni, ma come raccolto da alcune testate locali, la squadra abruzzese ha totalmente smentito ogni interessamento all’allenatore di Ponsacco.

Il Pineto non pensa a Menichini, mentre il tecnico continua a riflettere sul futuro alla Turris

Negli ultimi giorni era rimbalzata sul web con alcune fonti autoritarie un forte interessamento del Pineto per Leonardo Menichini. Il tecnico di Ponsacco dopo il miracolo corallino è finito nella lista di tantissimi club di Serie C. Il Pineto però tramite alcune fonti locali ha smentito categoricamente ogni contatto per l’allenatore, spiegando che ora come ora si stanno guardando altre candidature, in caso di addio di Riccardo Beni. Una situazione che dunque non si risolverà a stretto giro, ma la via verso Menichini sembra abbondantemente chiusa.

Nel mentre il tecnico toscano continua a riflettere sul proprio futuro, nella speranza di avere aggiornamenti significativi dal fronte societario (come tutti i suoi calciatori). La decisione arriverà nelle prossime settimane se non nei prossimi giorni, con il tecnico che sta analizzando ogni pro e contro dei vari scenari. In caso di una svolta positiva societaria, si potrebbe realmente pensare di rivedere il tecnico sulla panchina corallina. Ma come ribadito dallo stesso Menichini settimana scorsa, le priorità adesso sono altre.