Turris, Menichini: “Ho un altro anno di contratto, ma adesso ci sono altre priorità”

Il mister Leonardo Menichini è tornato a parlare. Il tecnico della Turris, dopo la splendida salvezza diretta guadagnata di forza e rabbia in quel di Brindisi ha risposto ad alcune domande sul suo futuro durante la trasmissione “Tuttosalernitana” in programma su “Sei Tv”. Un futuro non facile da descrivere, sia per la situazione societaria dei corallini sia a livello personale per il tecnico che in questi giorni scioglierà tutti i dubbi in merito ad una sua riconferma, ricordando che formalmente l’opzione rinnovo è arrivato in automatico grazie alla salvezza guadagnata sul campo.

Menichini sul futuro alla Turris, il tecnico si tiene sugli scudi

Il tecnico nella sua lunga intervista ha parlato anche della Turris, squadra che ha condotto in modo fantastico ad un’insperata salvezza diretta. Gioia che però è durata solo qualche giorno, visto che il presidente Colantonio due giorni dopo il traguardo raggiunto ai microfoni di Turris Live ha annunciato l’addio dal timone corallino, con tanti dubbi, incertezze e pochissima chiarezza in ambito futuro.

Il tecnico a domanda precisa sul futuro e sul rinnovo risponde così: “Si ho un altro anno qui a Torre del Greco, ho un rinnovo automatico di contratto con la salvezza. Però dobbiamo parlarne, non ne ho ancora discusso, ne avremo da discutere poi più avanti nei prossimi giorni. Adesso per la Turris diciamo ci sono altre priorità da sistemare al meglio e nel minor tempo possibile”. Saranno dunque giorni lunghi anche per il tecnico che vuole capire bene la situazione prima di annunciare la scelta del suo futuro. Torre del Greco è dalla sua parte e il supporto avuto dalla piazza potrà essere il vero ago della bilancia per la decisione finale. In attesa di avere nel breve notizie positive dal fronte societario.