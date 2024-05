FOTO/ Il terremoto fa tremare il Napoletano: paura, gente in strada e case danneggiate

Lo sciame sismico che ha fatto tremare Pozzuoli e Napoli nella serata di ieri, con forti scosse di terremoto localizzate in zona Campi Flegrei, ha causato non pochi danni alle abitazioni disposte in prossimità dell’epicentro. Per fortuna, tuttavia, non si registrano né morti né feriti e l’amministrazione comunale sta provvedendo a tenere traccia delle lesioni rilevate nei diversi edifici.

Terremoto Campi Flegrei, danni nelle case a Pozzuoli

Diverse le scosse che hanno fatto tremare la terra seminando panico e paura: quella delle ore 19:51 di magnitudo 3.5 e soprattutto quella delle 20:10 di magnitudo 4.4, la più forte degli ultimi 40 anni, seguita dalle scosse di magnitudo 3.9 e 3.1 avvertite rispettivamente alle 21:46 e alle 21:55. Tutti eventi sismici intervallati da ulteriori scosse più lievi.

Tanti i cittadini che si sono riversati in strada, abbandonando le loro abitazioni, alcune fortemente danneggiate dai ripetuti eventi sismici della serata. È il caso di un appartamento visitato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, giunto durante la notte sul posto per incontrare la popolazione recandosi presso le tendopoli allestite sul lungomare di Pozzuoli e presso le abitazioni lesionate dallo sciame.

Come si evince dalle foto diffuse dal deputato, gli interni della casa in questione risultano fortemente danneggiati, con gravi crepe nelle pareti e cocci di piatti ormai rotti sul pavimento. Per questa ed altre situazioni analoghe, il Comune di Pozzuoli ha messo a disposizione un apposito numero.

“Siamo qui per rispondere alle centinaia di segnalazioni che stanno arrivando ai nostri numeri. I tecnici del sistema di Protezione Civile sono sul nostro territorio. Stiamo verificando tutto. Per segnalare eventuali danni all’interno ed all’esterno delle vostre abitazioni, l’amministrazione comunale ha messo a disposizione il numero 081.855.1229 oltre alla centrale operativa della Protezione Civile che risponde al numero 081.188.94400 e al Comando di Polizia Municipale al numero 081.855.1891″ – ha comunicato il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni.

“Vi preghiamo di essere sintetici. Se avete chiamato non richiamate e soprattutto siate precisi nelle segnalazioni che dovranno contenere nome, cognome, numero di telefono, indirizzo e numero civico del fabbricato per cui si richiede la verifica. Grazie mille a tutti voi” – ha concluso.